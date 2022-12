Forladt sommerland genåbner

Det nyfynske H.C Andersen-eventyr tog sine spæde stik i 2008, men så kom finanskrisen og ramte det storsatsende ægtepar Lars og Mette Skifter.

Siden har forlystelsesparken Fyns Sommerland stået forladt, og de eneste besøgende gæster har været ballademagere, som har skamferet parken med grafitti og hærværk på det, der stod tilbage.

Men nu har en ny investorgruppe bestående af tre herrer sat deres lid til, at tredje gang faktisk er lykkens gang.

'Der er to måder at gribe sådan et projekt her an på. Den første model er at bygge det hele fra starten. Det prøvede nogle at gøre, da det gamle Fyns Sommerland gik konkurs i 2006, og de ville bygge en H. C. Andersen-park. Det lykkedes ikke, så vi prøver en anden model,' fortæller Jeppe Vestergaard Nielsen til Fyens Stiftsidende.





Slut 90'erne, hvor Fyns Sommerland bød glade sommmergæster velkommen, virker nu som en levealder siden. Foto: Lars Skaaning

Ruinerne af det hedengangne Fyns Sommerland, der nu hedder Fun Park Fyn, skal ombygges til en ny oplevelsespark. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Med journalistuddannede Jeppe Vestergaard Nielsen i spidsen vil trioen forsøge at få Fyn Sommerlands tilbage til sprudlende fordums tid.

Parken, der ligger otte kilometer nord for Aarup på Fyn, bliver relanceret med to trækplastre. En 17-meter høj svævebane og en zorbing-bane, hvor betalende gæster bliver spændt fast og ruller ned af en bakke inden i en tre meter i diameter stor oppustelig plastikbold.

Entréprisen til disse løjerligheder bliver 150 kroner for besøgende gæster.

