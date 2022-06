Forlænget barsel: - Det er kun fair

Et borgerforslag om 26 ugers forlænget barsel til tvillinge- og flerlingefamilier har netop rundet 50.000 underskrifter.

Det betyder, at politikerne er tvunget til at tage stilling til forslaget.

Ifølge flerlingemor Michella Meier Morsi er forholdene i dag med til at knække forældrene.

Fem børn på tre år

Som et unikt eksempel har Michella Meier Morsi og hendes mand, Mark, fået både tvillinger og trillinger.

Parrets to tvillingepiger er tre år, og trillingedrengene er fem måneder.

Derfor ved den erfarne mor om nogen, hvordan livet under barsel med flere børn føles.

- Under første barsel med pigerne var Mark kun hjemme de første uger, hvorefter han startede på arbejde, ligesom rigtig mange andre mænd gør. Jeg blev lidt til en one-woman-army, hvor det både gik ud over vores forhold, men også alles trivsel, fortæller Michella Meier Morsi.

- Da vi så fandt ud af, at vi skulle have trillinger, var der ikke nogen tvivl om, at der skulle gøres noget anderledes, for ellers ville vi ikke holde til det. Derfor tog Mark tre måneders barsel helt i starten, og det har gjort en ubeskrivelig forskel for os. Men det betyder også, at drengene skulle være startet i institution, når de bliver otte måneder, hvis vi ikke vi af egen lomme betaler resten af barslen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Michella Meier Morsi bor i Nordsjælland med sin mand og fem børn. Hun er en af medstifterne til borgerforslaget om forlænget barsel. Lige nu står hun selv midt i barslen alene med tre små drenge. Privatfoto

Helt grotesk

Det er blandt andet en af årsagerne til, at Michella Meier Morsi mener, at forholdene, som de er i dag, er helt groteske.

- Som forældre til flere børn på samme alder er der så mange udfordringer i starten. Børnene er tit præmature, graviditeten har ofte været hårde og i mange tilfælde udløst ved kejsersnit. Derudover er det hele problematikken i, at man bare ikke kan være to steder på én gang - og selvom det er imod ens natur at lade sit barn græde, kan man være nødt til det, mens man hjælper det andet.

- Hvis alle mine børn var født på forskellige tidspunkter, havde jeg fået fem barsler. Hvorfor skal der spares penge på mig, når hele vores familie virkelig har brug for hjælpen, som den ekstra barsel vil kunne give?

Selvom løbet er kørt for Michella, hvis mand er startet på arbejde, håber hun, at politikerne vil se med alvor på problemet.

- Lige nu er vi begge herhjemme så umenneskelig trætte. Jeg sidder dagligt med tårer i øjnene, fordi det er hårdt at være på hele tiden og samtidig ikke være tilstrækkelig for nogen.

- Det her må simpelthen ikke være forholdene for de kommende forældre, for så er vi med til at knække tvillinge- og flerlingefamilier, slutter Michella Meier Morsi.