Forlystelsesforening: Afviser ikke behov for strengere eftersyn

Sikkerheden i danske forlystelser er høj, og der stilles store krav til forlystelsesparkerne. Det siger Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark (FFD).

- Vi går meget op i sikkerhed, og det er vores allerstørste prioritet, siger Kristian Nørgaard, der er sekretariatschef i brancheforeningen.

- Vi arbejder meget med det, og der er omfattende krav til, hvordan virksomhederne skal både dokumentere og sikre, at sikkerheden er på plads.

Konkret skal politiet hvert år godkende, at en forlystelse må køre. Inden politiet godkender forlystelsen, er den blevet efterset af en certificeret virksomhed. Dem findes der i Danmark to af.

I løbet af sæsonen kommer servicevirksomheden også på et uanmeldt besøg, hvor sikkerheden gennemgås.

Derudover arbejder forlystelsesparkernes egne teknikere dagligt med at efterse forlystelserne, siger Kristian Nørgaard.

Torsdag mistede en 14-årig pige livet i en ulykke i en rutsjebane i Tivoli Friheden i Aarhus. En 13-årig dreng pådrog sig skader på hånden. Han er nu indlagt på Aarhus Universitetshospital.

- Sådan noget må ikke ske. Vi er derfor rystede og meget berørte over, at det er sket, siger Kristian Nørgaard.

Selv om han mener, at sikkerheden er høj, og at ulykker sjældent sker, vil han ikke afvise, at der er behov for strengere krav til sikkerheden.

- Der er ikke nogen afvisning fra os af at kigge på, om man skal gøre mere, eller om man skal gøre noget på en anden måde.

- Det ville være uanstændigt at stå nu og sige, at der ikke kan gøres mere.

- Vi kigger på, hvad de tekniske undersøgelser af hændelsen kommer til at resultere i, og så agerer vi derefter, siger Kristian Nørgaard.

Politiet oplyser ved et pressemøde torsdag, at undersøgelserne er gået i gang. Det er blandt andet firmaet Teknologisk Institut, der vil undersøge, hvordan ulykken skete.

Firmaet er en af de to certificerede virksomheder, som laver eftersyn på forlystelser. Det andet er Force Technology.

Når politiet har bedt Teknologisk Institut om at undersøge ulykken, er det ensbetydende med, at det er Force Technology, der har stået for eftersynene af rutsjebanen i Tivoli Friheden.

Ingen af de to firmaer ønsker torsdag at udtale sig om sagen til Ritzau.