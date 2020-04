Formand for Dansk Sygeplejeråd slår alarm

Torsdag eftermiddag holdt Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm fast i, plejepersonale kun kan testes, hvis de udviser synlige symptomer på covid-19.

Så længe de ansatte på landets plejecentre ikke udviser symptomer, forventes de at fortsætte arbejdet med at passe mest sårbare borgere. Også selvom de skulle have været i kontakt med en coronasmittet.

Flere plejecentre melder, at de er blevet hårdt ramt af corona.

Flere plejecentre ramt hårdt af corona

Situationen får formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, til at råbe vagt i gevær. Hun har gennem hele perioden hørt fra sundhedspersonale, der er bekymret for om de egentlig er beskyttet nok.

- Lige nu skal man bare gøre, som man plejer, hvis man ikke har symptomer. Men der er ikke noget, der er, som det plejer, siger hun.

Sundhedsstyrelsen har meldt at flere skal testes, men alligevel holder de fast i, at dem som ved, at de har været tæt på mennesker med corona, de kan ikke sige, at de gerne vil testes, så de kan undgå at gå på arbejde og smitte både kollegaer og øvrige patienter.

- Når man ser på erfaringer fra andre lande, så har sundhedspersonalet været en væsentlig kilde til smittespredning. Det skal man lære af. Vi skal sørge for, at det ikke er de sundhedsprofessionelle, der bærer smitten rundt, siger Christensen.

Hun henviser til WHO's anbefaler om at være særligt opmærksomme 'frontpersonalet', også inden de får symptomerne.

- Det er positivt, at de har åbnet op for at teste flere i Danmark, men man skal have en særlig opmærksomhed på dem, der arbejder i sundhedsvæsnet, og dem vi i særdeleshed har brug for at få trukket ud af ligningen, hvis de er blevet smittet. Inden de begynder at have symptomer, siger sygeplejerskernes formand.

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm fastholder, at plejepersonale ikke behøver at blive testet, med mindre de udviser symptomer. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Plejepersonale mangler vejledning

Dansk Sygeplejeråd har gentagende gange talt om vigtigheden af værnemidler, og de nødvendige værnemidler, hvis man absolut skal tættere på en borger en to meter.

- Det er besynderligt, at styrelserne ikke har lavet en beskrivelse af, hvilke værnemidler man skal bruge, når man skal tæt på og give personlig pleje, mad eller medicin. Det er der ikke nogen retningslinjer på, siger Grete Christensen.

- Man bliver pålagt at lave noget arbejde, der er meget tæt på andre mennesker, selvom resten af samfundet bedes om at gå to meter fra hinanden. Mange er nervøse for, at de hiver noget til sig eller smitter borgerne.

Men en mistanke om at være smittet er på nuværende tidspunkt ikke nok. Også selvom man arbejder i sundhedsvæsnet.

Særligt problematisk er det i forhold til dem, som har været tæt på borgere, som efterfølgende viser sig at være smittet med corona, men hvor man ikke havde værnemidler på, da man ydede plejende omsorg til de borgere.

- De skal tilbydes at blive testet, så de ikke smitter en hel masse andre. Min interesse i det her, er at skabe tryghed og sikkerhed for alle medarbejderne i sundhedsvæsnet. Det er den eneste vej til at skabe tryghed og sikkerhed for befolkningen i øvrigt, lyder det fra formanden.