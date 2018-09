Formand for DR-chefer: Føles som et plaster, der hives langsomt af

Trods de triste omstændigheder sætter formand for DR-chefer pris på, at spareøvelsen nu bliver gennemført

Det er med en vis lettelse, at Judith Skriver, formand for cheferne i DR, i dag er kommet i gang med sparerunden på Danmarks Radio.

Ikke fordi hun på nogen måde nyder, at der skal spares - tværtimod - men sparerunden, der ifølge Finansministeriet skal barbere organisationen ned med 20 procent, har været varslet siden marts, og derfor er det rart, at den kommer igang.

Nu rammer sparekniven: DR-fyringerne er i gang

- Det føles som et plaster, der hives langsomt af over flere måneder. Lad os nu få det overstået og få at vide, hvad vi skal, siger hun.

Ekstra Bladet kunne tidligere i dag fortælle, at 120 DR-chefer fredag fik en mail om, at de skulle sidde klar ved telefonen i dag mellem klokken 9 og 16. Judith Skriver forklarer, at hun trods de triste omstændigheder, sætter pris på metoden:

- Det har faktisk ikke været så dårligt endda.

- Vi har prøvet, hvor en chef henter dem, som det drejer sig om. Vi har også prøvet, at folk er blevet ringet op, eller der er sendt en mail. Der findes ingen lykkelige måder at kommunikere den slags budskaber på, men det her har vist sig at være noget, som man kan håndtere, siger hun.

Forskellige meldinger

Hun har endnu ikke overblik over, hvor mange af de 120 chefer, som har fået besked om, at DR har i sinde at fyre dem.

- Nogle har fået en sindeskrivelse, som betyder, at DR har meddelt, at de har i sinde at afskedige dem. De skal hjem og tænke sig om og overveje situationen. Og så er der nogle, som gennem de senere dage har søgt frivillig fratrædelse. Og så er der nogle, som har fået vide, at de ikke længere skal være chefer. De er ud fra nogle konkrete kompetencer blevet tilbudt et job på menigt niveau på nogle ganske andre vilkår. Og det skal de bruge noget tid på at overveje. Det er status nu. Alle dem, der skal have besked, har fået besked.

- Nu skal folk have tid til at stille spørgsmål, og så skal der gives et svar. Og det vil formentlig ske i løbet af denne uge; det er min vurdering. Og så regner vi med, at det må være nært forestående at høre, hvad det betyder for organisationen, at vi har fået en ny public service-kontrakt, og at vi derigennem har fået taget hul på spareplanen, siger hun.