Formand for procesretsudvalget: 'Vi kan ikke arbejde'

Tekniske problemer plager Nets på tredje døgn, og det er ikke kun problematisk for borgere, som ikke kan tilgå netbank, sundhed.dk eller borger.dk.

Alle civile retssager er nemlig også utilgængelige.

Det betyder, at advokater hverken kan få adgang, eller har mulighed for at indsende noget i civile retssager.

Civile retssager på pause

Nikolaj F. Linneballe, formand for Advokatsrådets procesretsudvalg, fortæller, at det både er domstolene selv og advokaterne, som ikke kan indlevere sager.

- Det er et problem, at vi ikke kan styre vores frister, og at vi ikke kan indlevere vores ting til retten, for der er ikke nogle andre måder, vi kan indlevere på.

Civile advokater har derfor ikke kunne handle i sager siden onsdag, hvor Nets fik tekniske problemer.

Det har blandt andet betydet, at nogle advokater muligvis ikke har kunne holde deres frister, fordi det ikke er tilladt at indlevere på brev eller e-mail.

På grund af, at Nets har været nede, og det er det bagvedliggende system, så betyder det derfor, at alle civile retssager bliver sat på pause.

En masse administration

Ifølge Nikolaj F. Linneballe betyder det ikke nødvendigvis, at civile retssager bliver forsinket, når der kun er tale om tre dage, men der vil være en masse administrationsarbejde.

- På grund af, at alle parter i de civile retssager ikke har mulighed for at arbejdet i systemet, sidder alle og venter på, at de kan begynde at reagere i sagerne.

Ny teknologi

Der er ingen fremgangsmåde, når sådanne tekniske problemer sker, og NIkolaj F. Linneballe ansporer derfor domstole og domstolestyrelsen til, at tænke på, hvad vi gør fremadrettet, når et bagvedliggende system går ned, som gør, at ingen kan arbejde.

NETS oplyser til Ritzau, at problemerne skyldes en intern it-fejl, og forklarer, at de har været nødt til at flytte data fra en server til en anden.

