Formand frygter chatbot: - Kæmpe problem

Formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening frygter den effekt, som brugen af kunstig intelligens, kan have på danske gymnasieelever

En ny form for kunstig intelligens, ChatGPT, som er avanceret på hidtil uset niveau, er så småt begyndt at blive udnyttet af flere gymnasieelever til lektiehjælp og sågar opgaveskrivning.

Ekstra Bladet har blandt andet talt med en elev, som fik ChatGPT til at skrive en større tværfaglig opgave for sig, som så blev omskrevet med elevens egne ord.

Gymnasielærernes formand kalder AI'en 'for primitiv' da den 'ikke skriver som et menneske'. Men et eksperiment, som Ekstra Bladet har foretaget, afslører, at gymnasielærere ikke kan fange en AI-skrevet opgave. Se hvordan det går, når engelsklærer skal rette en analyse af en Greta Thunberg-tale

Men er det snyd?

Det mener formanden for Gymnasieskolerne Lærerforening, Tomas Kepler, som godt kender til problemet.

- Vi ved godt, at det her nye digitale værktøj spreder sig blandt eleverne. Men hvis de bruger ChatGPT til at udfærdige hele eller halve opgaver, så er det snyd, siger han.

- Og vi tager det meget alvorligt, vi afvikler eksempelvis snart et møde for vores medlemmer, hvor vi inviterer vores medlemmer, og får en ekspert ind som ikke bare taler om mulighederne i AI, men også taler om, hvordan man kan spotte hvornår der bliver brugt kunstig intelligens.

Overvågning og nye eksamensformer

Selvom det er svært at løse problematikken omkring brugen af ChatGPT-3, så har Thomas Kepler alligevel en række bud.

- I forvejen bliver eleverne jo monitoreret til eksamen. Måske skal den monitorering skærpes. Det kan også være, vi ser på, at man skal monitorerne eleverne, når de arbejder på deres hjemmeopgaver.

- Det har så sine egne problemer, fordi i forbindelse med eksamenerne har ministeriet nemlig tidligere prøvet, men der sagde eleverne, at der var et muligt brud på deres privatliv, når skolen overvågede dem. Men det er jo én vej man kan gå.

En anden løsning kunne være, at man ændrede eksamensformerne, siger Thomas Kepler.

- På længere sigt skal vi se på om sådan noget som ChatGPT kalder på, at vi skal udvikle vores prøverformer, så vi i mindre grad lægger op til at opgaverne løses på en måde, hvor det er oplagt eller nemt at bruge de her digitale værktøjer.

Kæmpe problem

Tomas Kepler synes heller ikke, at man ukritisk skal 'løbe efter teknologien' og lade ChatGPT-3 blive en del af undervisningen.

- Vi ved der er flere lærere som allerede gør det, og det skal vi som forening ikke bestemme. Det er op til lærerne selv. Jeg tror, mange lærere integrerer programmet netop for at vise eleverne begrænsningerne.

- Men vi mener ikke, at den absolut skal integreres. Vi har nok en oplevelse af, at dansk undervisningspolitik har været præget af, at hver gang der er kommet nyt teknologi, så er man løbet ukritisk efter det, og så har det kostet en masse penge, men udbyttet har ikke været derefter.

Han er bange for den negative effekt, det kan have på fremtidige elever at bruge kunstig intelligens i undervisningen.

- Det er et kæmpe problem, da jeg ser en risiko for at eleverne mister fagligt niveau og mister evnen til at tænke kritisk. Det er jo at overlade ens egen selvstændige kritiske tænkning til en maskine.

- I dag hvor unge føler sig ekstremt pressede, kunne ChatGPT så ikke afhjælpe noget af den stress, da den kunne hjælpe med noget af rugbrødsarbejdet?

- Eleverne er under et hårdt pres for at skulle levere og høste karaktere, det er korrekt. Men jeg er ikke enig i, at vi skal bruge ChatGPT som en hurtig og smart løsning på det. Jeg tror på, at opbygge sin egen kritiske tankegang, det kræver, at man bruger en del tid på det.

- Så synes jeg i stedet, at man bør kigge på vores skolesystem som helhed og sikre, at eleverne ikke er under et negativt pres, og at der er ordentlig tid til fordybelse. Men jeg tror ikke, at ChatGPT er et quickfix til at de unge får det nemmere.

