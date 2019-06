Formand går af

Dansk Journalistforbund har søndag formiddag mistet sin formand.

Det står klart efter Lars Werge har skrevet sit farvel på sin Facebook-profil. Hans exit kommer i kølvandet på en noget kontroversiel udtalelse, han gav, efter ansvarshavende chefredaktør for fagbladet Journalisten, Øjvind Hesselager, var blevet fyret.

I Facebook-opslaget skriver han:

'I den udmelding, der blev lavet som en del af aftalen, blev jeg citeret for en vending, der har givet anledning til megen vrede. (...) Forløbet har vist mig, at jeg ikke længere har opbakning i Hovedbestyrelsen. (...) Det tager jeg selvfølgelig konsekvensen af, og jeg har i dag meddelt Dansk Journalistforbunds Hovedbestyrelse, at jeg stopper som formand i dag, og at jeg i øvrigt nedlægger alle mine hverv i relation til DJ.'

'Kompromisløs journalistik'

Vendingen omkring fyringen af Øjvind Hesselager er blevet diskuteret flittigt i mediedanmark.

Formuleringen kunne lyde som om, at fagforeningen Dansk Journalistforbund, som Lars Werge stod i spidsen for, gerne ville af med chefredaktøren, fordi han gik for hårdt til fagforeningen. Den lyder:

'Men hans journalistisk kompromisløse linje har også slidt på relationen mellem parterne, og DJ er nået til et punkt, hvor der må en ny person på posten som redaktør for Journalisten for at skabe en anden og ny relation.'

100 procent forkert

Det kunne altså lyde som om, at Øjvind Hesselager havde bidt hånden, der fodrede ham. Det kunne dog ikke være længere fra sandheden, lader den forhenværende formand forstå i sit opslag.

'I hele mit arbejdsliv som journalist, siden jeg kom ind på DJH i februar 1992, har jeg værnet om presse- og ytringsfriheden, og jeg er ramt meget hårdt af at blive draget i tvivl netop på det punkt. Det er 100 procent forkert at tolke mig på den måde.'

Han tilføjer, at han ikke er tilgængelig for kommentarer. Det dog blot fordi, han er optaget andetsteds, skriver han i opslaget.

Det er Tine Johansen, der er næstformand i Dansk Journalistforbund.