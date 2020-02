Formand i klage over præst: - Seksuelt krænkende

Over årene har flere indgivet klager over en præst fra Storkøbenhavn. Blandt andet menighedsrådsformanden, der beskriver præsten som 'seksuelt krænkende' og 'grænseoverskridende'

I en kirke i Storkøbenhavn udspiller der sig et drama.

Flere kilder fortæller, at der er store problemer med en af præsterne, som skulle have en grænseoverskridende seksuel adfærd. Ekstra Bladet har nu gravet frem, at der eksisterer flere officielle klager over ham.

’Jeg ønsker at klage over sognepræst ‘X’ opførsel, som ved flere lejligheder har været seksuelt krænkende, intimiderende, grænseoverskridende og upassende.’

Sådan starter den ene af de fem klager, som Ekstra Bladet har kendskab til.

Den citerede klage er fra 14. august 2019 og er skrevet af formanden for menighedsrådet i kirken, hvor præsten hører til.

Formandens klage har floreret i kirkemiljøet og er nået hele vejen ind til Ekstra Bladet, som har fået bekræftet klagens validitet af formanden.

Kollega-massage

I klagen fra menighedsrådsformanden beskrives blandt andet en episode, hvor den pågældende præst masserede hende.

’Da gudstjenesten var forbi, kom 'X’ ud i køkkenet og konstaterer: 'Nå sidder du her'. Han går hen og lægger hånden på min skulder, mens han fortsætter med at småsnakke om gudstjenesten, imens han begynder at massere mine skuldre,’ skriver formanden i klagen og fortsætter:

’Han fortsætter med at massere og stopper først, da jeg fjerner mig fysisk. Jeg blev i situationen så paf, at jeg desværre verbalt ikke fik sagt fra, men uagtet dette var hans opførsel for mig krænkende og særdeles upassende.’

- Præstens og mit forhold har aldrig været nært eller venskabeligt, men strengt professionelt, hvorfor det på alle måder var upassende, uddyber formanden til Ekstra Bladet.

En af klagerne kommer fra en familie, der mistede deres femårige barn på grund af hjertestop. Den udskældte præst, som stod for begravelse, valgte at tale om incest til det sørgende forældrepar. Ekstra Bladet har talt med moren til det afdøde barn. Hendes historie kommer ud på eb.dk i morgen. Foto: Aleksander Klug

Flere klager

Menighedsrådsformanden er langtfra alene om at være utilfreds med præsten.

Flere klager, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af, og en lang række kilder, som Ekstra Bladet har talt med, tegner et billede af en præst, der har en grænseoverskridende adfærd over for både kollegaer, menigheden og konfirmander.

Billedet står i skærende kontrast til den fremtrædende præst, der ofte optræder i både tv, radio og artikler med moralprædikener om 'dannelse' og dyder.

Der findes minimum fem klager på præsten, hvoraf den ældste går tilbage til 2015. Trods det bor præsten stadig i sin skattebetalte præstebolig, mens han lige nu er på orlov.

Taget hårdt i røven

En anden episode, der beskrives i formandens klage, er en situation, hvor præsten fortæller menighedsrådsformanden om en kvinde, der har været seksuelt sammen med en rocker, som ‘havde taget hende hårdt i røven’.

‘X gentog sig selv flere gange om den voldsomme sodomi (dog brugte han konsekvent ordet analsex) og fortalte, at det havde været så voldsomt , at 'der var lort og pis ud over det hele’.

Hun beskriver desuden, hvordan præsten 'virkede opstemt og sad meget uroligt på stolen, mens han fortalte denne historie,’ og at det efter hendes opfattelse var en ’særdeles upassende og grænseoverskridende opførsel’, som gjorde hende ’meget utryg.’

Verbale overfusninger

Menighedsrådsformanden klager desuden over, at præsten har spurgt til hendes sexliv, og at han har givet hende en voldsom verbal overfusning:

’X, der stadig var iført præstekjole, blev meget ophidset. Råbte gentagne gange, gik helt tæt på mig, og jeg måtte flere gange gå baglæns, idet X stod helt oppe i ansigtet på mig og blandt andet råbte 'jeg skal nok få dig ned med nakken', og 'jeg skal nok få flertallet i rådet'.

Udbruddet var, ifølge klagen, præstens reaktion på, at menighedsrådsformanden ikke ville give ham ret i, at det var okay, at han bestilte håndværkere til sin præstebolig på kirkens regning uden at have fået det godkendt først.

Også andre kollegaer har i klager eller til Ekstra Bladet berettet om præstens vredeudbrud. Flere siger, at de ligefrem er bange for præsten.

'De ansatte er jævnligt udsat for psykisk vold og trusler' Ekstra Bladet har fået aktindsigt i en Arbejdstilsynsrapport fra 2015 omhandlende den kirke, hvor præsten er ansat. Her får kirken påbud for ikke i tilstrækkelig grad at forebygge risikoen for psykisk vold. En række medarbejdere udtrykker til Arbejdstilsynet, at de er bange for én bestemt medarbejder. Ekstra Bladet har talt med flere, der medvirkende i undersøgelsen. De påpeger, at der er tale om den samme præst, som nu er på orlov, og som flere sidenhen har klaget over. I afgørelsen skriver Arbejdstilsynet blandt andet: 'De ansatte er jævnligt udsat for psykisk vold og trusler i forbindelse med deres arbejdsopgaver sammen med præsten. (...) De krænkende handlinger opleves som ubehagelige fysiske, truende og afskrækkende af de ansatte.' 'Den psykiske vold er karakteriseret af krænkende handlinger såsom usandheder og beskyldninger om de ansattes adfærd og arbejde, trusler, fysisk går tæt på, manipulationer, humør, der svinger fra at rose til vredes udbrud,' står der også i rapporten. 'Den psykiske vold har stået på i 4 år.' Ifølge rapporten var den psykiske vold så voldsom, at en af de ansatte måtte gå til psykolog grundet sine oplevelser med den pågældende præst. Vis mere Luk

Orlov

Præsten er stadig ansat og bor i sin skattebetalte præstebolig. Han er dog ikke længere at finde til gudstjenester og arrangementer.

Præsten har nemlig været på orlov siden november sidste år. Hverken præsten selv, Københavns Stift eller Kirkeministeriet har villet uddybe, hvad orloven skyldes, men ifølge kilder fra kirken er den tvungen.

Flere siger, at det er på grund af klagerne, at præsten er på orlov.

- Det er vel aldrig nemt at klage over en kollega, men der er også grænser for, hvad man kan tillade sig på en arbejdsplads, siger menighedsrådsformanden, som er en af de kollegaer, der har sendt en klage.

- Det skal naturligvis også ses i lyset af, at jeg, jævnfør min klage, tidligere havde oplevet upassende adfærd, uddyber hun til Ekstra Bladet.

Det ved vi: Kilder og klager Ekstra Bladet har kendskab til mindst fem officielle klager over præsten fra Storkøbenhavn. Fire af klagerne kommer fra kollegaer, hvoraf tre af dem er sendt til Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, mens den fjerde klage er sendt til Arbejdstilsynet. Den femte klage kommer fra et forældrepar og deres pårørende og landede også på biskoppens bord. Kirkeministeriet og Københavns Stift har nægtet at give indsigt i klagerne eller oplyse, om der findes flere en dem, som Ekstra Bladet kender til. Ekstra Bladet har dog af egen drift fået fat i tre af de fem klager. Kilder

Ekstra Bladet har desuden talt med en lang række kilder, der har arbejdet eller fortsat arbejder i samme kirke som præsten. De fortæller blandt andet, hvordan de er bange for præsten, fordi han ved flere lejligheder har overfuset dem verbalt og gang på gang kan fortsætte som præst trods klager eller absurd opførsel - herunder af seksuel karakter. Derudover fortæller de, at den omtalte præst er stærkt manipulerende. Derfor tør de heller ikke at stå frem med navn på nuværende tidspunkt. Ekstra Bladet er fuldt bekendt med kildernes identitet. Kilder påpeger desuden, at det er samme præst, der omtales i en tilsynsrapport fra 2015 fra Arbejdstilsynet, hvor kirken fik et påbud. Aktindsigt i rapporten viser, at påbuddet blandt andet blev givet, fordi de ansatte 'jævnligt' var udsat for 'psykisk vold og trusler' i forbindelse med deres arbejde med en af kirkens præster. Konfirmander

Ikke kun kilder tæt på kirken udtrykker utilfredshed med præsten. Også en række tidligere konfirmander har til Ekstra Bladet omtalt præsten som 'upassende'. En tidligere konfirmand og pigens mor anklager herunder præsten for at have taget konfirmanden på brysterne og numsen, da pigen blev konfirmeret i 2018. En oplevelse, som er blevet bekræftet af pigens klassekammerat og dennes forældre. Sidenhen er præsten blevet pillet af konfirmandundervisningen. Det blev han ifølge et referat fra et menighedsrådsmøde i august 2019. Vis mere Luk

Vil ikke svare på kritikken

Ekstra Bladet har tilbudt præsten at stille op til interview, men præsten har ikke ønsket at svare på Ekstra Bladets spørgsmål. Præsten og hans rådgiver har stillet en række betingelser og krav for at deltage i et interview, som Ekstra Bladet ikke har villet imødekomme.

Ekstra Bladet har valg at anonymisere præsten, da bladet erfarer fra flere kilder med kendskab til sagen, at præsten og de mange klager over ham er i gang med at blive undersøgt i Københavns Stift og Kirkeministeriet. Ekstra Bladet holder derfor også menighedsrådsformanden anonym, således kirken og dermed præsten ikke kan genkendes.