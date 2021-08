Formand kræver mundkurv på plejefirma

Adskillige røster fra ældreplejeområdet i Gribskov Kommune er utilfredse med de forhold, de arbejder under - samt de forhold, borgerne må leve under.

Det blev tydeligt, da direktøren for plejefirmaet Dansk Omsorgspleje, Milad Shams, for nyligt skrev et debatindlæg, hvori han kritiserede politikernes politik på ældreområdet i kommunen.

Det skriver Netavisen Gribskov.

Men kritikken er for voldsom, og det skal der gøres noget ved. Det mener udvalgsformand og medlem af Nytgribskov, Pernille Søndergaard, viser en mail, hun har sendt til kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen.

I mailen til kommunaldirektøren gør Pernille Søndergaard det klart, at hun ikke vil finde sig i kritikken.

'Hvordan er aftalerne med de private leverandører, er en kontinuerlig tilsvining af borgmester og flertal helt ok, eller har man en samarbejdsaftale?', skriver hun og fortsætter:

'Vi går jo ikke ud og taler en privat leverandør til rette i medierne – det ville være uetisk, men på den anden side kan dette ikke fortsætte', skriver Pernille Søndergaard.

Tager fat i plejedirektør

Reaktionen kommer efter Milad Shams debatindlæg, hvor han blandt andet skrev:

'Trods input fra vidende aktører på området som må have bidraget med alvorsord fra virkeligheden, udviser NG og S en mangel på forståelse af, hvilket intetsigende og berøvet liv de mange plejekrævende borgere bydes, og hvad de i stedet har brug for. Det kan måske skyldes, at de har nok at se til for tiden, at de ikke lytter efter andre end kun dem selv'. Du kan læse hele debatindlægget her.

Pernille Søndergaards mail blev sendt videre til direktøren for ældeomrødet, Per Ullerichs, der godt mener, at man kan give plejedirektøren mundkurv på.

- Svaret er ja, siger han til Netavisen Gribskov og oplyser om, at der i kommunens aftale med plejefirmaet står, at leverandøren (plejefirmaet, red.) skal henvende sig imødekommende, professionelt og hensigtmæssigt til pressen.

Derfor vil Per Ullerichs nu taget fat Milad Shams og minde ham om, hvordan man bør tale og skrive.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om alvorlige udfordringer hos ældreplejen i danske kommuner. Eksempelvis i Albertslund Kommune, der har fået skarp kritik efter fejl.

Her lød det blandt andet fra kommunens borgmester, Steen Christiansen, at der ikke kun er problemer i Albertslund Kommune, men i hele landet.

Det bakkes op Dansk Sygeplejeråd, der blandt andet forklarer, at der er alt for få sygeplejerske, og de beretter om store problemer med at rekruttere ny arbejdskraft.