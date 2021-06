Formand: - Mister læger dag for dag

Lægernes formand, Jørgen Skadborg, vil have ændret vagtlæge-ordningen for at undgå den massive kritik, vagtlægerne i øjeblikket udsættes for

En vagtlæge arbejdede 67 dage i træk, mens en anden havde en vagt på 25 timer.

Samtidig er vagtlæger i Region Syddanmark, Sjælland, Midtjylland og Nordjylland akkordlønnede, hvilket betyder, at de tjener flere penge, jo flere patienter de taler med.

I en dokumentar på DR bliver der rettet skarp kritik mod den vagtlægeordning, der gælder i flere danske regioner.

Kritikken rammer vagtlægerne hårdt, forklarer formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Jørgen Skadborg, til Ekstra Bladet. Han vil for lægernes skyld have ændret ordningen.

- Jeg mister dag for dag læger, fordi de ikke vil stille op som lægevagt, hvor de modtager denne her usaglige kritik - og jeg mener, det er usaglig kritik. Derfor vil jeg gerne have lavet systemet om, siger Jørgen Skadborg.

Vagtlægerne på akkordlønsordningen får 43,10 kroner, hvis de henviser en patient til en konsultation, mens det giver 99,69 kroner, hvis patientens sag afsluttes over telefonen. En forskel på 56,59 kroner pr. sag.

Vil ændre forældet system

Da satserne blev vedtaget i en aftale mellem Danske Regioner og PLO, var vagtlægeordningerne ikke centraliserede, hvilket betød, at det ofte var den lokale vagtlæge, der selv konsulterede patienten. Derfor vedtog man dengang en lavere sats ved henvisning til konsultation, forklarer formanden.

- Reglerne blev lavet for flere årtier siden, så lægerne ikke skulle give sig selv arbejde, fordi de så ville være interesserede i at betjene patienterne selv og tjene penge ved at se patienterne i konsultationen eller ved besøg. Nu henviser lægen ikke længere til sig selv i de centraliserede ordninger. Så nu er det vendt om, og derfor er det tid til at ændre systemet, siger Jørgen Skadborg.

En anden udfordring er, at der ikke er nogen grænse for, hvor meget en vagtlæge må arbejde, fordi vagtlæger er selvstændig erhvervsdrivende, og dermed er de ikke underlagt regler for arbejdsmiljø.

Kan tjene kassen

Det er tidligere beskrevet, at en vagtlæge arbejdede 67 dage i træk, og efterfølgende kunne sende en regning til regionen på 870.910 kroner efter at have gennemført 6160 telefonkonsultationer ifølge DR.

Patientforeningen kritiserer ordningen, der tillader vagtlægerne at tjene alt for mange penge. PLO's formand tror dog ikke på, at der er vagtlæger, der afslutter telefonkonsultationer for at tjene mere.

- Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det kan forekomme, at vores læger vil gøre det alene for 60 kroner mere. At tage den risiko for patientens helbred for at tjene 60 kroner og risikere at skade patienten på liv eller helbred og sætte sin egen autorisation over styr, siger Jørgen Skadborg til Ekstra Bladet.

- Men vi kan ikke have, at vi bliver beskyldt for sådan noget. Jeg har fået så mange beskeder fra kolleger, der siger, at de ikke gider det her mere, fordi de bliver beskyldt for at være griske, siger han.

Hvis vagtlægen, der foretog 6160 telefonkonsultationer på 67 arbejdsdage, afsluttede alle konsultationer over telefonen frem for at henvise til fysisk konsultation, vil det med de nuværende satser give en ekstra indtjening på 348.594 kroner.

Jørgen Skadborg fastslår over for Ekstra Bladet, at lønningsordningen ikke er den eneste årsag til, at systemet skal ændres. Det handler også om 'hvor, hvornår og hvordan man ser patienterne', lyder det.