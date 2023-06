Formand rystet efter cykeltur: Chokerende 47 minutter

Der er behov for en lov, der sikrer, at bilister holder afstand til cyklister, når de overhaler, mener cykelformand efter en cykeltur med kamera

Vi er en af verdens absolut førende cykelnationer.

Men passer vi godt nok på vores cyklister, når vi sætter os bag rattet?

En chokerende 47 minutter lang video fra Hammelvej tæt på Randers tegner et billede af, at bilister kører både hurtigt og tæt på cyklister, når de overhaler på trafikerende veje.

Nu må politikerne på banen, mener Cyklistforbundet.

I denne video bliver Jens Peter Hansen flere gange overhalet, hvor biler kommer særdeles tæt på ham ...

Kræver lovgivning

I den danske færdselslov lyder det blot, at en 'passende afstand', når man overhaler cyklister i bil, er på mellem 1,5 til 2 meter.

Der er dog ingen straf eller sanktion, hvis man ikke retter sig efter det.

- Derfor er det på tide med en tryghedsskabende lovgivning, pointerer formand for Cyklistforbundet, Jens Peter Hansen, over for Ekstra Bladet.

Han foretog selv den omtalte cykeltur, som han havde fået speciallavet udstyr til i samarbejde med Tryghedsfonden.

- Mit formål med at cykle strækningen var to ting. Dels at dokumentere, at der sker mange overhalinger af cyklister, hvor der er ikke er tilstrækkelig afstand, og dels at dokumentere, at laver man en lov, så kan den altså sagtens håndhæves, uddyber han.

Hvis politiet havde cyklet strækningen med samme udstyr, kunne de med lovhjemmel nemt sende bøder ud til de biler, som ikke holdt den eventuelle lovpligtige afstand, mener cykelformanden.

12 andre europæiske lande har en konkret lov for afstand til cyklister, herunder eksempelvis billandet Tyskland, hvor afstanden er to meter. Foto: Jan Dagø/Ritzau Scanpix

Overrasket

På 47 minutter blev Jan Peter Hansen overhalet 116 gange af både biler og lastbiler. Oplevelsen har sat sig i ham.

- Jeg må sige, at jeg er overrasket over, hvor mange der kommer for tæt på. Det var mange, også selvom det var på et tidspunkt, hvor der er meget trafik, siger han.

Formanden for Cyklistforbundet ser gerne, at den tidligere regerings arbejde med udforming af en cykellov bliver genoptaget.

- Det ville da være rart, hvis der ikke var behov for en lov, men der er brug for lidt pisk for at ændre trafikkulturen, så vi kommer hen, hvor man som bilist er klar over, at man er klar, at man er nødt til at vente med at overhale en cyklist, indtil der er plads nok.

Kort før Tour de France-starten i Danmark sidste sommer, lovede daværende transportminister Trine Bramsen (S), at man ville se på at udforme en cykellov.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra transportminister Thomas Danielsen (V).