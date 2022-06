Formand: 'Uhensigtsmæssigt med 11 års ventetid'

Har du også oplevet meget lang ventetid til en behandling? Så skriv til journalisten her.

- 11 år er simpelthen for lang tid at gå og vente på at få en afklaring.

Sådan konstaterer Thomas Starch-Jensen, overtandlæge og professor i kæbekirurgi ved Aalborg Universitetshospital samt formand for Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi om sagen, hvor 20-årige Oliver Kristensen i alt skal vente 11 år på sin tid på Rigshospitalet.

- Det er en dybt uheldig situation, at der er så lang ventetid.

Men Thomas Starch-Jensen er ikke overrasket.

- Problematikken med de 11 år er ikke ubekendt, fortæller han og fortsætter:

- Det er frygteligt utilfredsstillende, for i bund og grund bør man jo få en afklaring af, om man kan få en behandling, der bare kan klares med bøjle på tænderne.

Uhensigtsmæssigt

Ifølge Thomas Starch-Jensen skyldes ventetiden i Kæbekirurgien generelt, at der mangler sengepladser og operationstider på de kæbekirurgiske afsnit.

Derudover er der mangel på specialtandlæger indenfor tandregulering, som kan sætte bøjle på patienterne som det første skridt i behandlingen, således at den samlede ventetid kan nedbringes.

Overtandlægen fortæller, at jo ældre man er, jo større er risikoen ved komplikationer af operationen.

- Derfor er det uhensigtsmæssigt med 11 års ventetid, lyder det fra Thomas Starch-Jensen.

Han henviser til, at det er muligt at tage til et andet hospital og få konsultationen eller en eventuel behandling.

- Men det er ikke specielt venligt at de skal rejse til en anden region, fordi ventetiden er så lang i hovedstadsområdet.

