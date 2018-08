Formuen forsvinder: Dansk kulturarv er truet

Karen Blixen havde en farm i Afrika ved foden af bjerget Ngong.

I Danmark boede forfatteren i en stor villa ved Hørsholm. Siden 1991 har villaen været drevet som privat museum, men det kan snart være forbi.

- Karen Blixens formue er nu ved at rende ud. Det koster knap seks millioner kroner om året at drive museet og den tilhørende park, og vi har sparet på alt, hvad der var muligt, siger formanden for bestyrelsen på Karen Blixen Museet, Michael Bjørn Nellemann, til Ekstra Bladet.

De første tre millioner kroner kan museet selv hente hjem fra entreindtægter, men resten må man nu bede om hjælp til at skaffe.

Det er ikke første gang, at der har været behov for hjælp ude fra.

Bedte om håndtryk

I en radiotale, som Karen Blixen holdt i juli 1958, opfordrede hun lytterne til at donere en krone hver til fonden. Hun bad om det præcise beløb, fordi hun ville vide, hvor mange lyttere, der hørte hendes opfordring. Fonden modtog 84.412 kroner eller “håndtryk”, som Karen Blixen sagde. Karen Blixen testamenterede selv før sin død alle sine indtægter til fonden Rungstedlund for at bevare villaen til eftertiden.

Karen Blixens portræt var på den gamle 50-kroneseddel. Hun døde i 1962 og var kendt under pseudonymet Isak Dinesen. Foto: Lars Hansen

Museet er ifølge Michael Bjørn Nellemann et sted, hvor danskere med kærlighed til litteraturen absolut må komme forbi. Men hvis man ikke er interesseret i litteratur og Karen Blixen, er der også en anden grund til at tage turen forbi.

- Haven er et utroligt smukt og fredfyldt sted. En spadseretur kan begynde ved museets hovedindgang. Når man følger stien forbi dammen og den hvide bro, kommer man til frugthaven og skærehaven, der forsyner stuerne med friske blomster i sommerhalvåret, siger han.

Håber på at museum kommer på finansloven

Hørsholms borgmester, Morten Slotved (K), er bekymret. Han har derfor taget fat i den konservative gruppeformand på Christiansborg, Mette Abildgaard, der til Frederiksborg Amts Avis siger:

- Det vil være et kæmpe tab, hvis Karen Blixen Museet må lukke. Derfor har jeg foreslået, at museet kommer på finansloven som et selvstændigt punkt og med et varigt, årligt drifts­tilskud på to til tre millioner kroner. Det vil sikre en stabilitet, så museet også får "rum" til at udvikle sig.

Den udmelding sætter Michael Bjørn Nellemann stor pris på, for der er ikke penge til at holde museet åbent ret meget længere:

- Som vores økonomi ser ud nu, må vi lukke om knap to et halvt år.