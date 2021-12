Fornem pris går til konkurrenten

Her til eftermiddag er årets Victor-pris blevet uddelt, og det blev en historisk en af slagsen.

I år går den nemlig til Jacob Friberg fra B.T. Han får prisen for sin afdækning af mink - og sms-skandalerne.

Prisen er opkaldt efter Ekstra Bladets legendariske chefredaktør Victor Andreasen og uddelt siden 1980 til en journalist, forfatter, fotograf eller tegner, hvis virke i særlig grad lever op til den kritiske journalistik, som Ekstra Bladet står for.

Utrættelig indsats

- Havde det ikke været for denne journalists utrættelige indsats ville der næppe have været samme fokus på , at et hel minkerhverv blev lagt død. Det er denne journalists fortjeneste, at der er fokus på denne historiske skandale, lød det fra Ekstra Bladets chefredaktør, Henrik Qvortrup, i sin tale.

Prisen er flere gange gået til én, der ikke var ansat på Ekstra Bladet, men det er første gang, at prisen går til en journalist fra B.T.

Henrik Qvortrup lagde heller ikke skjul på, at det gjorde ondt at give prisen til en konkurrent.

- Sagen er nemlig, at vi for første gang giver Victor-prisen til en medarbejder fra vores argeste konkurrent. Dagbladet B.T. eller som de havde for vane at kalde det på side to: Den SÅKALDTE avis, B.T. Men selv blind høne finder jo som bekendt korn og æres den, som æres bør, begrundede Henrik Qvortrup.

Gensidig respekt

- Det føles super godt, sagde den nykårede vinder, efter klapsalverne fra den samlede redaktion hos konkurrenten.

- Jeg sætter også pris på den magtkritiske journalist, som Ekstra Bladet laver, sagde Jacob Friberg om, at få en pris af Ekstra Bladet.

Og 'den blinde høne' lover, at det ikke bliver ved det ene korn - der er mere god journalistik på vej.

- Jeg tror, at jeg har noget rigtig godt på vej, sagde Friberg, der forsikrer om, at han ikke er på vej til et job på Ekstra Bladet.

Jacob Friberg blev den første journalist fra B.T., der fik prisen, men han er ikke den første i familien.

Journalist og manuskriptforfatter Lise Nørgaard er moster til Jacob Fribergs mor.

Lise Nørgaard vandt Victor-prisen tilbage i 1982 for serien Matador