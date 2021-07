Forsamlingsforbud fjernes - men ikke til Malenes bryllup

Står du i den samme eller en lignende situation? Så skriv til os på 1224@eb.dk.

En kommende brud har ofte mange bekymringer forud for sit bryllup, men for 32-årige Malene Benkjær er den største bekymring hverken kjolen, kagen eller talen.

For mens forsamlingsforbuddet generelt ophæves per 1. august, så gælder der fra denne dato stadig strenge coronarestriktioner i kirkerne. Det betyder, at de må danse og feste, så mange de vil i Dybbøl Forsamlingshus, men at de maksimalt må være 80 personer til vielse i Dybbøl Kirke. Det er vel at mærke, hvis de ikke synger. Hvis de gerne vil synge en sang, må de højst være 45 personer.

Eftersom der kommer 95 personer til Malenes bryllup i midten af august, står hun overfor at skulle prikke 15 gæster på skulderen og fortælle dem, at de ikke kan komme med i kirken.

Det skyldes, at der per 1. august gælder et arealkrav i kirkerne, hvor der skal være to kvadratmeter per deltager, oplyser Kirkeministeriet. Og det synes Malene ikke giver nogen mening.

- Vi bliver nøjagtigt de samme 95 mennesker i kirken som i forsamlingshuset, og jeg forstår simpelthen ikke, hvad forskel det gør, at vi er færre i kirken end i forsamlingshuset, hvor vi både skal feste og danse, siger Malene til Ekstra Bladet.

Malene og Rudi glæder sig til en festlig dag, men frygter, at coronarestriktionerne i kirken bliver et skår i glæden. Foto: Privat

Ondt i maven

Lige nu er det især udsigten til at skulle fravælge gæster i kirken, der giver hende ondt i maven.

- Det er simpelthen for dumt. Jeg prøver at have is i maven, men jeg kan slet ikke holde ud at tænke på, at jeg potentielt skal sige til 15 personer, at de ikke må komme i kirken. Hvilken følelse vil det ikke give dem, spørger Malene Benkjær.

Malene fortæller, at hun og hendes mand, Rudi, selvfølgelig tager alle forholdsregler i forbindelse med brylluppet.

- Vi har skrevet i invitationen, at vi overholder alle regler i forhold til covid-19, og at vi forventer, at gæsterne gør det samme. Alle ved jo, at hvis man skal deltage i et arrangement, så skal man enten testes eller vaccineres, siger Malene.

Under sommerens EM-fester undrede kirkernes arealkrav Landsforeningen af Menighedsråd

Hun undrer sig også over, at det er nogle af de største begivenheder i livet - bryllupper, begravelser, barnedåb og konfirmationer - der pålægges restriktioner, når man samtidig har kunne holde store fodboldfester med tusindvis af mennesker.

- Det er fuldstændig tåbeligt. Jeg har intet imod, at folk hygger sig til de her fodboldarrangementer, og det er jo også gået meget bedre, end man havde turde håbe på. Så hvorfor vil man straffe de største mærkedage i folks liv, hvor meget færre personer er samlet, spørger hun.

Vågn op, politikere

Malenes sidste håb er nu, at en debat i pressen måske kan medføre, at politikerne vågner op. Indtil da udskyder hun den svære opgave med at skulle vælge gæster fra i kirken.

- Jeg bliver ved med at bevare håbet, fordi jeg tror på, at de (politikerne, red.) også godt kan se, at det er tåbeligt. Jeg håber det virkelig, siger hun.

Indtil videre har blandt andet Venstre meldt ud, at de ønsker restriktionerne fjernet, men det er endnu ikke sket.

Kirkeminister Joy Mogensen udtalte i sidste uge til Ritzau, at kirkerne må 'leve lidt endnu med de generelle areal- og afstandskrav', men uden at begrunde hvorfor.

- Regeringen holder dog naturligvis øje med udviklingen med henblik på, at restriktionerne fjernes så hurtigt som muligt, sagde ministeren.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra ministeren fredag, men det har i skrivende stund ikke været muligt.