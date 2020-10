Forsamlingsforbuddet sættes ned til ti

Fra mandag bliver forsamlingsforbuddet sat ned til 10 fra 50.

Det erfarer Ekstra Bladet, at Mette Frederiksen vil sige på pressemødet 18.30 fredag.

Desuden erfarer Ekstra Bladet, at skal der bæres mundbind på offentlige steder, ligesom salg af alkohol efter klokken 22 bliver forbudt. Ekstra Bladet erfarer, at det meget vel kan betyde, at også butikkerne bliver omfattet af et forbud om at sælge alkohol efter 22.

Reglen om mundbind kommer til at køre frem til 2. januar, mens forsamlingsforbuddet indtil videre gælder fire uger frem.

