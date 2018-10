Forsamlingshus i nabo-strid: Hvis ikke han stopper trækker vi os

Formand for Uldum Forsamlingshus, Conny Bank, er træt af en enkelt nabo, som klager over støj og larm mange gange hvert år

Bestyrelsen for Uldum Forsamlingshus nord for Vejle har besluttet sig for kollektivt at træde tilbage, hvis ikke en nabo til forsamlingshuset øjeblikkeligt trækker sine mange klager over støj og larm fra forsamlingshuset tilbage.

Det står klart efter et bestyrelsesmøde, hvor formand Conny Bank som den første nævnte, at hun er kørt træt og ikke orker mere.

Mindst fem gange i år og endnu flere gange de sidste fem år har naboen klaget. Det har fået bægeret til at flyde over. Senest efter at naboen har trukket Hedensted Kommune ind i sagen. Naboen forlanger støjmålinger, fordi han er sikker på, at larmen langt overstiger de tilladte grænseværdier.

Conny Bank erkender blankt, at der larmes ved nogle af de 160 til 170 udlejninger af forsamlingshuset, som bestyrelsen står for om året.

- Det startede for fem års tid siden, hvor han begyndte at klage. Han var utilfreds med, at folk rendte rundt om forsamlingshuset, når der blev holdt fest. Det kunne vi sådan set godt forstå. Så lavede vi det sådan, at man ikke kunne rende rundt, siger Conny Bank til Ekstra Bladet.

Vinduer var ikke nok

Men klagerne stoppede ikke her. De tog kun til i styrke, hævder Conny Bank.

- Så begyndte de at klage over larmen, fordi døre og vinduer stod åbne. Og fordi folk gik uden for for at ryge. Vi satte nye støjisolerende vinduer i, men det var heller ikke nok, fortsætter Conny Bank.

- Så hjalp det et stykke tid, men så begyndte han igen.

Conny Bank forstår ikke, at nogen vælger at bosætte sig kun nogle få meter fra et forsamlingshus, hvis man ikke bryder sig om den støj, der følger med.

Især i weekender

Det er især i weekenderne efter klokken 23, at naboen klager, hævder Conny Bank, som lægger alle sine arbejdstimer i forsamlingshusets drift som frivillig.

Så kommer sms'erne pludselig fra naboen.

En klage kan lyde 'Få styr på dine gæster. De larmer', siger hun.

Der har været forsamlingshus i Uldum i 130 år. Og det kører sådan set også forrygende med 160-170 arrangementer om året. Men naboen har fået nok. Foto: skraafoto.kortforsyningen.dk

Og hun gør, hvad hun kan for at bede lejerne om at skrue ned.

- Men jeg gider ikke at være frøken Skrap. Jeg gør det her frivilligt, siger hun videre.

Sund økonomi

Selv hævder hun, at bestyrelsen har indført så mange regler for lejerne om, hvad de må og ikke må, at hun aldrig selv ville leje forsamlingshuset til en mærkedag.

Alt sammen på grund af den pågældende nabos temperament.

Der er tale om et forsamlingshus med en sund økonomi, fortæller hun. Så sund, at der er penge til at finansiere et nyt køkken næste år til en værdi af mellem 750.000 og en million kroner.

Men projektet er sat på standby. Bestyrelsen er slet ikke sikker på, at der vil være noget forsamlingshus næste år.

- Sidste år fik vi brev fra kommunen om, at der skulle ske noget. Enten skulle der en støjmur op. Eller også skulle der sættes hegn op. Der har vi meldt ud, at det må kommunen stå for. Vi gider ikke mere. Vi har betalt en masse allerede, og hver gang har det vist sig ikke at være nok, forklarer Conny Bank.

- Jeg er helt sikker på, at de nye initiativer heller ikke vil være nok.

Kræver regler overholdt

Ekstra Bladet har talt med naboen, som erkender, at han har tænkt sig at blive ved med at klage, indtil han og familien ikke længere føler sig belastet.

- Et forsamlingshus er en virksomhed, som skal leve op til de regler, der er. Det er derfor, jeg har forsøgt at komme i dialog med ledelsen i forsamlingshuset for at få det til at fungere så harmonisk som muligt, siger naboen, som modsat Conny Bank ikke ønsker sit navn nævnt.

Naboen fortæller, at han intet har imod dans, bankospil, højskoleliv og Vestbirk Friskole, som bruger stedet i dagtimerne til stille aktiviteter.

Heller ikke bryllupper, konfirmationer og barnedåb-arrangementer.

- Problemet er de vilde ungdomsfester. Jeg forstår ikke, hvorfor bestyrelsen ikke bare stopper med at låne forsamlingshuset ud til de arrangementer, siger naboen videre.

Vil ikke sige nej til unge

Men det vil Conny Bank ikke.

- Vi er begyndt at sige nej til gymnasiefester. Men står der en ung mand fra byen, som gerne vil holde sin 18 eller 20 årsfest, så vil jeg ikke være bekendt at sige nej, siger Conny Bank.

- Desuden har vi brug for lejeindtægterne. Det er ikke billigt at drive forsamlingshus.

Foreløbig har bestyrelsen besluttet at fortsætte indtil næste generalforsamling. Forårets arrangementer i forsamlingshuset vil også blive afviklet. Men fra efterårssæsonen har bestyrelsen besluttet ikke at love noget som helst til folk, der ringer og spørger om forsamlingshuset er ledigt.

- Vi ved godt, at hvis det bliver et spørgsmål om ret og regler, så taber vi med et brag. Men det er ikke spørgsmålet her. Nu har der været forsamlingshus her i 130 år. Vi står over for risikoen for, at vi mister et meget vigtigt samlingspunkt for byen på grund af en enkelt nabo, siger Conny Blank.

Frygter for sundheden

Det gider naboen imidlertid ikke høre på.

- Det er sundhedsskadeligt. Det er jo det, der er problemet. Jeg er far til et lille barn, som heller ikke får sovet meget om natten, når der er fest. Jeg forstår ikke, at man ikke bare beslutter sig for at droppe udlejning til unge. Det ville løse mange af problemerne, siger naboen.

Naboen har fået den opfattelse, at der højest må være støj fra forsamlingshuset, som svarer til et køleskab, der står og brummer.