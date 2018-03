Forsamlingshus raseret af vilde unge

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Bestyrelsen i Lille Valby Forsamlingshus føler sig narret af et par unge, som 10. februar lejede forsamlingshuset under påskud af at ville holde svendegilde.

Der var imidlertid aldrig noget gilde.

I stedet har stedet været anvendt til en vild ungdomsfest, hvor der er smidt rundt med borde, stole og døre, ligesom der er spor efter både blod og indtagelse af ulovlige stoffer.

Det fortæller byrådsmedlem i Slagelse og medlem af forsamlingshusets bestyrelse, Pernille Frandsen, til Ekstra Bladet.

- Vi regner med, at det er nogle andre, der har holdt selve festen end dem, der stod som egentlige lejere. Det har vist sig at være svært at finde frem til dem, der stod som lejere. De havde benyttet sig af taletidskort. Vi har taget ved lære af lektien og har ændret vore procedurer væsentligt, siger Pernille Frandsen til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet...



Det er ikke lykkedes bestyrelsen at finde frem til de egentlige lejere af stedet. Privatfoto

Det var først dagen efter festen, at det blev opdaget, hvad der var sket. Naboen henvendte sig til forsamlingshusets formand, og så blev skaderne dokumenteret ved, at der blev taget billeder.

- De er gået fuldstændig amok, siger Pernille Frandsen.

Skaderne på stedet løber op i mere end 50.000 kroner. Det skal holdes op imod, at det er bestyrelsens medlemmer, som ganske gratis har brugt flere uger på at sætte stedet i stand igen.

Artiklen fortsætter under billedet...



Bestyrelsen føler sig narret af to unge, som opgav urigtige oplysninger, og som ikke har været til at finde igen, fordi de har haft benyttet taletidskort under bestillingen. Privatfoto

Det er ikke lykkedes bestyrelsen at finde frem til, hvem der har raseret stedet. De få unge, som bestyrelsen har været i dialog med, og som var med ved festen, hævder, at stedet fremstod rent og pænt, da de forlod festen.

De fortæller også, at det fortrinsvis var unge fra nordbyen i Slagelse, som deltog i løjerne.

Lejen er blevet betalt med mobilepay, og politiet har givet bestyrelsen det indtryk, at man har lukket sagen, fordi betaling med mobilepay fra en telefon ikke er nok til at bevise, at det også er den pågældende, som har indgået aftale om at leje forsamlingshuset.

Desuden har det ikke kunnet lade sig gøre at få nogle af de få unge, som bestyrelsesmedlemmer ved har deltaget i festen, til at afsløre, hvem gerningsmændene er.

- De vil ikke sige noget som helst, siger Pernille Frandsen.

- Vi får nok ikke hentet udgifterne til istandsættelse hjem igen. Fremover vil vi sikre med billed-id og betaling med netbank. Desuden vil vi kræve et større depositum. Og så vil det måske være et krav, at man stiller med et vagtfirma, forklarer Pernille Frandsen.

Artiklen fortsætter under billedet...



Nogle deltagere til festen har fortalt, at der så rent og pænt ud, da de forlod stedet. Privatfoto

Lille Valby Forsamlingshus ligger to kilometer nord for Slagelse.

Pernille Frandsen håber nu, at forsamlingshuse rundt i landet kan tage ved lære af de erfaringer, som man har gjort sig i Slagelse.

- Vi kan konstatere, at det ikke længere kan lade sig gøre at leje forsamlingshuset ud, som vi altid har gjort. Det samfund, hvor vi baserer aftaler på tillid til hinanden, eksisterer ikke længere, siger hun.