Naser Khader har lagt navn og billede til mange forsider igennem de seneste 16 års partihop og kontroverser. Her er hans største sager

Naser Khaders ansigt har prydet mange avisforsider gennem årene i dansk politik: Fra værdikæmper under Muhammed-sagen, en udsigt til 22 mandater som partiformand for Ny Alliance og slutteligt til anklager om trusler og krænkelser, der endte med et exit fra det parti, han har været medlem af siden 2009.