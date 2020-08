Forsikringsmillioner på afveje: - Helt uhørt

TIP OS: Kender du mere til historien? Del din viden i en mail til help@eb.dk

De mennesker, der for mere end 170 år siden stiftede Brandkassen G/S i Roskilde, ville vende sig i graven, hvis de vidste, at selskabets enorme formue nu kan ende med at forgylde en lille gruppe af forsikringstagere.

Det mener Flemming Palne, der er kasserer i Lejre Bridge Klub. Hans forening står ellers til at modtage op mod 700.000 kroner ud af formuen på 100 millioner kroner.

- Det er helt uhørt, at man prøver at gøre, som man har gjort her.

- De penge, der er tilbage, skal gå til at gavne lokalområdet på en ordentlig måde. Det er her, at formuen er skabt, siger han til Ekstra Bladet.

Fældet af dyre jagtrejser

Selvom Lejre Bridge Klub står til at modtage en formue fra Brandkassen G/S, mener klubbens kasserer, Flemming Palne, at pengene i stedet bør bruges på noget, der hjælper hele Roskilde-området. Foto: Stine Tidsvilde

Stikker i øjnene

I 2013 blev det besluttet, at selskabet skulle opløses. Siden har familien Laugesen, der i en lang årrække har siddet på magten i selskabet, kæmpet for, at de og en lille gruppe af forsikringstager skal dele formuen. Alene familien står til at modtage op mod 30 millioner kroner.

- Vi er mange mennesker, der igennem tiden har lagt penge i den kasse her. Jeg mener ikke, at pengene skal tilgå enkeltpersoner. Jeg mener, at pengene bør gå i en fond til almenvellet.

Og synspunktet får opbakning fra en af landets førende eksperter i selskabsret.

- Dem, der har stiftet selskabet, er døde og borte. Derfor er der heller ikke nogen, som i dag ejer den her formue, siger Troels Michael Lilja, der er lektor i selskabsret på CBS.

- Det er et medlemsforetagende. Det vil stikke i øjnene på offentligheden, hvis pengene blev udloddet til dem, der tilfældigvis er forsikringstagere her og nu.

Troels Michael Lilja, der er lektor i selskabsret på CBS, er ikke i tvivl. De mange forsikringsmillioner bør ikke falder i hænderne på dem, der tilfældigvis har sikret sig magten over selskabet i dag. Foto: Claus Bonnerup

Bør gå til formålet

Den rigtige løsning er derfor ifølge lektoren at gøre det, som bridgeklubben foreslår.

- Det er helt som en forening, for eksempel en sportsklub, der drives af medlemmerne.

- Hvis den tilfældigvis ejer et stadion, der ligger olie under, skal medlemmerne så have pengene med, når de går? Der vil jeg til enhver tid svare, at det bør være det formål, foreningen har haft, som pengene bør gå til.

Der blev i sidste uge gennemført et nyt valg til delegerede, hvor familien Laugesen mistede magten i Brandkassen G/S. Det bliver derfor de nye delegerede, der nu skal beslutte, hvad der skal ske med de 100 millioner kroner.

