Forsikringsselskab i kæmpe kovending

Topdanmark forsøgte at afkræve 21-årige Matias Skovgaard Hansen fire gange selvrisiko á 5000 kroner for én totalskadet bil. Så gik Ekstra Bladet ind i sagen – og nu trækker forsikringsselskabet i land

Forsikringsselskabet Topdanmark er – endnu en gang – vendt på en tallerken i sagen om en totalskadet varevogn tilhørende Matias Skovgaard Hansen fra Give.

I hvert fald er beskeden fra Topdanmark til den 21-årige jyde nu, at forsikringsselskabet i stedet for at afkræve ham fire gange selvrisiko á 5000 kroner nu kun vil rekvirere én.

- Det, synes jeg selvfølgelig, er dejligt, men jeg synes da også, at det er træls, at man er nødt til at gå til medierne, før de overholder den aftale, de oprindeligt stillede mig i udsigt, siger Matias Skovgaard Hansen.

Et udlejningsmareridt

Ekstra Bladet kunne i weekenden fortælle, at Matias Skovgaard Hansen i december sidste år udlejede sin varevogn af mærket Ford Transit til en englænder.

Da bilen skulle afleveres tilbage, var englænderen smuttet hjem til England efter at have efterladt varevognen på p-pladsen ved Billund Lufthavn i en stand, der gjorde, at den næsten ikke var til at genkende.

Varevognen var nemlig fyldt til randen med byggeaffald og muggen mad. Forruden var smadret indefra, der var brændt hul i sædet, bagdørene var smadret, og så var der hældt maling i hele varerummet og i alle låsesystemerne.

Matias Skovgaard Hansen overlod derfor sagen til sit forsikringsselskab Topdanmark, der først meldte ud, at det ville udbetale en erstatning på 75.000 kroner fratrukket én selvrisiko á 5000 kroner.

Første kovending

Dagen efter ændrede forsikringsselskabet dog pludselig mening.

Nu var beskeden nemlig, at selskabet – fordi skaderne ’ikke havde form af at være sket på én gang’, men ’over flere begivenheder’ – faktisk ville modregne ikke én men fire gange selvrisiko á 5000 kroner jævnfør forsikringsvilkårene.

Og dét altså selvom, at alle skader var sket indenfor samme udlejningsperiode, og selvom de tilsammen betød, at bilen måtte betragtes som totalskadet.

Matias Skovgaard Hansen bad i den forbindelse Topdanmark redegøre for, hvilke fire fejl, selskabet konkret henviste til, ligesom han bad selskabet om en uddybning af vurderingen af, at skaderne var sket uafhængigt af hinanden. Ifølge Matias Skovgaard Hansen har han dog aldrig fået svar på sine forespørgsler fra selskabet.

Anden kovending

I weekenden lød beskeden fra Topdanmark til Ekstra Bladet så, at selskabet ville genbesøge Matias Skovgaard Hansens sag, og tirsdag fik Matias Skovgaard Hansen så en mail fra Topdanmark, hvori selskabet altså nu alligevel går med til at udbetale tre af de fire opkrævede selvrisici, svarende til 15.000 kroner.

I mailen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, fastholder Topdanmarks jurist, at selskabet i henhold til forsikringsvilkårene er i sin gode ret til at opkræve en selvrisiko ved enhver ansvars- eller kaskoskade, men medgiver samtidig, at man indledningsvist havde givet tilsagn om noget andet.

- (Vi er, red.) grundet disse omstændigheder indstillet på, at vi alene trækker en selvrisiko på 5.000 kroner i sagen. Da vi tidligere har modregnet fire gange selvrisiko (i alt 20.000 kroner), så beder jeg vores autoskadeafdeling om at overføre de resterende 15.000 kroner i dag, lyder det i mailen fra selskabet.

- Jeg forstår stadig ikke, hvorfor Topdanmark mener, at der er tale om flere skader, og jeg har stadig ikke fået at vide, hvilke enkelte skader de henviser til, men jeg er da tilfreds med, at de nu kan godt kan se, at forløbet i hvert fald ikke har været fair, siger Matias Skovgaard Hansen.