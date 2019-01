Forsikringsselskab i svipser: Nu får kunder penge tilbage

Det er altid træls at få en rykke smidt i postkassen, men det er ekstra træls, når man slet ikke skylder noget.

Den oplevelse har 10.000 Tryg-kunder prøvet på egen krop, ligesom de blev truet med, at deres forsikring ville ophøre, hvis de ikke betalte.

Det skriver Jydske Vestkysten.

En teknisk fejl i Tryg's system har betydet, at de falske regninger er blevet sendt af sted, og det ærgrer kommunikationschef i Tryg, Tanja Frederiksen.

- Det er super ærgerligt, og vi kan ikke andet end beklage over for de kunder, der har fået rykker, som de ikke skulle have haft. Og skulle en eller to betale den her regning, så bliver pengene automatisk tilbageført, siger kommunikationschefen og understreger, at ingen komme til at betale noget.

Men trods fejlen har Tryg ikke valgt at opsøge deres kunder. De har blot valgt at fortælle det som det første ved hjælp af en telefonsvarer, hvis man ringer ind til dem.

Her fortæller de, at kunderne blot skal ignorere rykkeren.

