Forsinkelse reddede mand fra dødsfly

En græsk mand var sent på den. Det reddede ham fra at komme ombord på etiopiske fly, der forulykkede kort efter afgang

Forsinkelse reddede græker fra at dø i flyulykke i Etiopien.

En græsk mand kom to minutter for sent til det etiopiske fly, der forulykkede kort efter starten i Addis Ababa tidligere søndag.

Det skriver han ifølge AFP på Facebook.

- Min heldige dag, skriver han.

I afgangshallen blev han ført til politiet.

- Politimanden sagde til mig, at jeg ikke skulle protestere. I stedet skulle jeg bede til Gud, for jeg var den eneste passager, der ikke kom med på ET 302, der gik tabt.

