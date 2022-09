Forsker: 300 gange så mange bakterier efter fem sekunder

De fleste kender udtrykket fem sekunders-reglen. Flere har endda udvidet det til ti sekunders-reglen.

Men ifølge ekspert på området, bør man i stedet lave det om til et sekunds-reglen.

Det skriver det norske blad Godt.

Vandelskende bakterier

Der er stor forskel på, om du taber en melon eller et stykke brød på gulvet.

Det forklarer Seniorforsker Solveig Langsrud fra Nofima, som er et forskningsinstitut for fødevarevidenskab i Norge.

Ved en vandmelon overføres 97 procent af bakterierne fra gulvet til overfladen på mindre end ét sekund. Mens mindre end en procent overføres til et tørt stykke brød, siger Solveig Langsrud til Godt.

Det skyldes ifølge Solveig Langsrud to ting:

- Bakterier har en overflade, der er vandelskende og vil bevæge sig ud i vandet. En skive agurk har derudover en større overflade, der kommer i kontakt med gulvet end en ujævn overflade som brød.

Dog vil det være en god ide at skynde sig at få brødet op fra gulvet.

For selvom det ikke går så hurtigt som med en agurk, vil der ved en brødskive være overført 300 gange så mange bakterier på fem sekunder som på et sekund.

Skyl altid udendørs

Solveig Langsrud understreger, at man ikke bør være bekymret for at blive syg, hvis man har et normalt rent og tørt gulv og ikke bruger beskidte sko indenfor.

Dog skal man lige tænkte sig ekstra om, hvis man har hund eller kat, der kan tage skidt med udefra og ind i stuerne.

Det samme gælder, hvis man taber noget udendørs. Her bør der ifølge Solveig Langsrud ikke gælde nogen sekunder, men i stedet bør man gå direkte hen for at skylle det tabte mad.

Frie fugle og andre vilde dyr kan nemlig overføre sygdomme som for eksempel salmonella og andre bakterielle sygdomme.