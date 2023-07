Forsker bag dyster rapport: Én ting kan afværge klima-katastrofe

To danske forskere står bag en ny dyster rapport, som forudser, at vigtige havstrømme snart kollapser. En af forskerne bag forklarer, at udviklingen kun kan stoppes, hvis vi gør én ting

- Det har været fuldstændig sindssygt.

Sådan fortæller Peter Ditlevsen, der er en af forskerne bag et nyt studie, om de reaktioner, de har fået.

Med studiet forudser de nemlig et kollaps af den såkaldte AMOC-havstrøm, der kan medføre betydeligt koldere klima i Vesteuropa og Skandinavien. Et klima, der minder om klimaet i Alaska, og ifølge forskernes beregning vil kollapset allerede ske i år 2057.

Kun én ting kan afværge katastrofen, fortæller han til Ekstra Bladet.

Det skal stoppes

- Jo mere grøn omstilling, vi har, jo længere kan vi skubbe det ud i fremtiden og forhåbentlig sådan, at det ikke kommer til at ske.

- Alle er jo enige om, at vi skal have en grøn omstilling, men det går bare alt for langsomt. Vi skal ikke begrænse udledningerne, vi skal helt stoppe dem.

- Der er et bestemt niveau af drivhusgasser, som vi kan tåle. Det, vi kan udlede, svarer til det, vi suger op. Vi skal væk fra at brænde de fossile brændsler af.

Peter Ditlevsen understreger, at han ikke er alarmist, og at det også kom bag på ham, første gang han lavede beregningerne.

- Men der skal altså reageres hurtigere, siger han.

Et kæmpe problem

Han er dog bevidst om, at der er en vis usikkerhed forbundet med det nye studie.

Der findes nemlig ikke målinger af havstrømmene, som går mere end 20 år tilbage.

- Og det er jo et kæmpe problem, når vi vil se, hvordan klimaforandringerne svækkes i forhold til det naturlige niveau. Og der bliver vi nødt til at vide, hvad der er det naturlige niveau. Og det niveau er fra før, vi begyndte at rode ved klimaet.

- Derfor har vi været nødt til at bruge indirekte mål for det - vi har nemlig kigget på nogle bestemte havtemperauterer. Det vi kalder 'et fingeraftryk' af strømningen, og der altså en usikkerhed i det her fingeraftryk, og det er også en del af den kritik, vi har fået.

95 procent sikkert

Der er nemlig uenighed omkring, om de her målinger er gode eller ej, fortæller Peter Ditlevsen.

- Men hvis præmisserne holder, er vores konklusion 95 procent sikker.

Studiet er blevet publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature, og siden udgivelsen er de to forskere blevet kimet ned af medier og kollegaer verden over.

- Vi har fået helt vilde reaktioner. Jeg tror, det her er interview nummer 50, fortæller Peter Ditlevsen fra Københavns Universitet.