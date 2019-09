Forsker chokerer: Kan man spise menneskekød for at redde klimaet?

På madmessen 'Gastro summit' i Stockholm får et seminarium folk til at hæve øjenbrynene

I de sidste par dage har der været madmesse i Stockholm under titlen 'Gastro summit', der har sat fokus på fremtidens mad. Og her er der et seminarium, der har fået folk til rynke på næsen og hæve øjenbrynene.

Den svenske adfærds-forsker Magnus Söderlund har nemlig sat fokus på muligheden for at spise menneskekød for at redde klimaet.

Det fortæller han selv om i et tv-interview med den svenske tv-station TV4

Skal der menneskekød på menuen i fremtiden for at redde klimaet?(Foto: PR Foto)

'Når man taler om at spise menneskekød, findes der et voldsomt tabu, som er svært at bryde. Derfor tror jeg ikke, at det kan blive en stor ting i den vestlige verden at spise menneskekød, eller at det kan ske i vores tid', forklarer Magnus Söderlund og tilføjer:

'De fleste synes, at det er ekstremt ulækkert og mærkeligt. Og vi prøver også at forstå, hvorfor det forholder sig sådan'.

TV4-journalisten spørger herefter den svenske forsker, hvorfor de fleste mennesker instinktivt reagerer med afsky overfor ideen om at spise menneskekød for at redde klimaet?

Hertil svarer Magnus Söderlund:

'De mennesker, der skal spises, skal jo være døde. Og døde mennesker er i sig selv et tabu. Man må jo heller ikke vanhellige en død krop. Det er sværere at bryde det tabu end at slå andre mennesker ihjel'.

Söderlund forklarer også, at folk generelt er konservative, når det handler om at spise mad, som de ikke er vant til at spise. Og han afslutter med at konkludere:

'Men hvis man skal vende hver eneste sten for at løse klima-krisen, så er det vigtigt at sætte fokus på muligheden for at spise menneskekød'.

Stærke reaktioner på de sociale medier

På de sociale medier har reaktionerne været stærke. Og adskillige mennesker har reageret i nærmest vantro overfor det kontroversielle seminar på madmessen i Stockholm, hvor menneskekød har været i fokus.

Præsten og forfatteren Helena Edlund skrev således på sin Facebook:

'Den svenske tilstand i et billede'.

Tomas Brandberg skrev blandt andet følgende på Facebook:

'Altså, der er nogen(angiveligt skatte-betalere), der har betalt ham for at forklare, hvilke forhindringer, der er i forbindelse med at spise menneskekød. Selv virker han ikke, som om han synes, at det er en mærkelig ide. .....Hvorfor? For at redde klimaet, hvad ellers? Jeg kan med stor sikkerhed sige, at medicinen er værre end sygdommen i det her tilfælde'.

På Facebook kommenterede debattøren Thomas Gür også sagen og skrev følgende:

'Kannibalisme. En virkelig diskussion. For klimaets skyld. Når fanatismen fremtræder i sin egen galskab. Eller også er professor Magnus Söderlund en af de bedste satirikere i landet. Det håber jeg'.