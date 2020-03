Forsker: Din urin afslører din indkomst

For første gang har forskere fra Københavns Universitet vist, at rige og fattige menneskers kostvaner kan spores i urinen

Har du af en eller anden grund ikke helt tjek på, om du er rig eller fattig, kan du finde svaret i din urin.

Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet.

Der har man fundet ud af, at hvis du spiser fuldkorn, grøntsager og mørk chokolade, er du i den velstående del af samfundet.

Hvis du derimod spiser meget salt mad fyldt med tilsætningstoffer - er du nok i den fattige del.

Fødevarevidenskab på Københavns Universitet har fundet ud af, at de rige og fattiges kost har forskellige fingeraftryk i deres stofskifte - og derfor også i deres urin.

Det har man konkluderet ud fra en omfattende analyse af 2700 urinprøver fra 1300 personer fra fem europæiske lande.

- Det mest slående er, at vi på tværs af køn, etnicitet og nationalitet kunne udskille dem, der tjener mere fra dem, der tjener mindre på baggrund af deres urin, siger Alessia Trimigno, som er postdoc på Institut for fødevarevidenskab og hovedforfatter på studiet.

Det er nemlig sådan, at din urin ændrer sig efter, hvad du spiser, og hvordan dit helbred er.

Urinen reagerer hurtigt på ændringer i kroppen, og derfor er den rigtig god til at give et statusbillede af, hvad der foregår inde i os.

Studiet er en del af et større europæisk forskningsprojekt, som på dansk side er ledet af professor Søren Balling Engelsen. Projektet har kortlagt ernæringsmæssige mangler hos mennesker, der lever i fattigdom for at udvikle nye, billige fødevarer med det rette næringsindhold til netop denne gruppe.