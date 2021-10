Forsker forventer mange fædre vil bruge øremærket barsel

Den nye aftale om barsel, der sikrer 11 ugers øremærket orlov til hver forælder, kommer til at sikre bedre ligestilling.

Og langt de fleste fædre kommer til at gøre brug af orloven.

Det siger Svend Aage Madsen, der er forskningsleder på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed.

- Øremærket barsel er vigtig. For det har vist sig i andre lande, at fædre tager barslen, når den er øremærket.

- Set fra et mandesynspunkt er der mange flere mænd, der får det ekstra skub til at tage orloven og være mere sammen med deres børn. Og det tyder alt på, at de nu kommer til at gøre, siger han.

Blandt andet Norge, Finland og Sverige har allerede sikret mellem 13 og 23 ugers øremærket barsel til hver forælder. Og det har fået betydeligt flere mænd til at tage orlov, påpeger Svend Aage Madsen.

Hidtil har danske fædre haft ret til to ugers øremærket orlov efter fødslen, mens moren har haft ret til 14 uger.

Fra august næste år bliver det 11 uger til hver af forældrene. Derudover får hver forælder 13 uger, som kan frit kan overføres.

I en undersøgelse fra Forum for Mænds Sundhed i 2019 svarede 73 procent af adspurgte vordende fædre, at de ville benytte sig af den øremærkede barselsorlov specielt til fædre, hvis den var indført.

Ifølge Svend Aage Madsen er det også gældende i dag, og derfor vil den nye aftale få stor betydning for fædre og familier i Danmark.

Han vurderer, at minimum 75-80 procent af fædrene vil gøre brug af den nye ret til 11 ugers orlov.

- Det har en stor betydning, at man har mere end en nær relation i livet. Og det begynder tidligt i livet. Derfor er det vigtigt for både far, mor, barn og familielivet, at faren tager mere barsel, siger han.

Den nye barselsmodel gælder dog kun lønmodtagere. Det betyder, at selvstændige, ledige og studerende er undtaget. De kan i stedet overføre i alt 22 ugers barsel til moren.

Det ærgrer Svend Aage Madsen, som mener, at der fortsat vil være ulighed her.

Det er et EU-direktiv fra 2019, som forpligter medlemslande til at indføre mindst ni ugers øremærket barselsorlov til begge forældre inden august næste år.

Også hos arbejdsmarkedets parter vækker aftalen glæde.

Fagbevægelses Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har tidligere ønsket netop at øremærke 11 ugers barsel til fædre.

Tirsdag aften kalder de det da også et 'ubetinget fremskridt' og et 'vigtigt skridt for ligestilling'. Også hos erhvervsorganisationen Dansk Industri er der roser til aftalen.