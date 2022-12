I et berygtet laboratorium i Sibirien risikerer de at skabe en ny pandemi gennem deres forskning af en babymammut, siger forsker

Det lyder måske som plottet til en dystopisk B-film.

Russiske forskere fra et laboratorium dybt inde i Sibirien, hvor man tidligere lavede kemiske våben, risikerer at starte en ny pandemi, fordi de har fundet en babymammut, som de udfører forskning på.

Men ifølge den franske fysik- og kemiprofessor Michel Claverie er faren dog helt reel.

Vector-laboratoriet skulle nemlig være i gang med at forsøge at genoplive 400.000 år gamle virusser.

- Forskningen er meget, meget risikabel siger han til britiske The Times.

Opskriften på en katastrofe

Vector-laboratoriet ligger i Novosibirsk i Rusland, hvor de også har fundet forhistoriske dyr.

Et af dem er en 10.000 år gammel babymammut, og hvis det lykkes forskerne at få liv i mammuttens virus, risikerer man en ny, voldsom pandemi, siger Claverie.

- Vores immunforsvar har aldrig været udsat for denne type virus, fortæller han.

Annonce:

Claverie var selv med til at finde en 30.000 år gammel virus i den sibiriske permafrost tilbage i 2014. Virussen var ikke farlig, men dengang sagde han til BBC, at en udforskning af de dybere lag er 'opskriften på en katastrofe'.

Vanvidslaboratorium

Ifølge Claverie er det ikke så meget mammuttens virus, som det er selve laboratoriet, der udgør risikoen.

Den gamle producent af kemiske våben er nemlig berygtet for deres mange sager, hvor det er gået helt galt.

Tilbage i 2004 døde en af de russiske forskere, da hun kom til at sprøjte sig selv med ebola, da hun var i gang med at udføre forskning på marsvin.

I 2019 var vanvidslaboratoriet igen genstand for nyhedsdækning, da en eksplosion og efterfølgende brand gjorde, at man frygtede, at dødelige sygdomme som netop ebola og kopper kunne sprede sig, da de opbevares på laboratoriet.

- Jeg har ikke den store tiltro til, at alt på Vector-laboratoriet er moderne og up to date, siger Claverie.