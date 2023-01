Forsker om ChatGPT: - Ikke nødvendigvis snyd

Der er mange holdninger til den nye form for kunstige intelligens, ChatGPT-3, som blandt andet bliver brugt flittigt af flere elever og lærere i gymnasiet.

Der er mange, som er imod ChatGPT's indtog på gymnasierne. Men der er også andre, som er venligt stemte overfor den.

Jeppe Bundsgaard er softwareudvikler og professor med fokus på danskfaget, it og læring på Aarhus Universitet, og derudover har han forsket i blandt andet teknologi i undervisningen.

Jeppe Bundsgaard er softwareudvikler og professor med fokus på danskfaget, it og læring på Aarhus Universitet, og derudover har han forsket i blandt andet teknologi i undervisningen. Og han hører i den grad til i den sidste kategori.

Han mener, at det er altafgørende, at vi får integreret ChatGPT i undervisningen.

- Det ville virkelig være ikke at leve op til sit ansvar, hvis man ikke gør det. Det er helt fuldstændig afgørende.

- ChatGPT har for mig, og for andre som forsker i kunstig intelligens, været fuldstændig mindblowing. Og jeg må indrømme, at jeg ikke havde troet, at sådan noget kunne lade sig gøre. Men det kan det, og det kommer ikke til at stoppe her, så det er helt afgørende, at vi lærer eleverne at bruge det.

Ikke nødvendigvis snyd

Jeppe Bundsgaard mener ikke, at man skal finde metoder, hvorpå man kan forhindre eleverne i gymnasierne i at bruge ChatGPT. I stedet mener han, at man i gymnasiet bør fokusere på andre ting, end man gør nu.

Han mener nemlig, at elevernes brug af ChatGPT til skoleopgaver i højere grad er et symptom på et større problem, som er, at det generelle uddannelsessystem har alt for stor fokus på præstationer fremfor læring.

- Vi har et dårligt gymnasium, hvor der er alt for meget fokus på karakter. Og det skal ikke løses med kontrol og yderligere regler. Hvis vi gerne vil lære eleverne at tænke selvstændigt og kritisk, bør vi i stedet lære dem at bruge de nye teknologier.

Jeppe Bundsgaard fortæller desuden, at selv hvis man valgte at lave et forbud, så ville det blive uhyre svært at opspore brugen af ChatGPT.

- Fordi ChatGPT producerer en selvstændig tekst, er der ikke nogen plagiatværktøjer, der kan opfange den.

- Og jeg synes, det er helt fantastisk, fordi så er vi nødt til at finde ordentlige løsninger.

Et godt redskab

Jeppe Bundsgaard mener, at ChatGPT kan hjælpe gymnasielever med deres læring.

- ChatGPT kan være et udmærket redskab til at få elever til at lære mere.

- Gymnasieelever i dag, har alt for meget at lave, så der kan det være en hjælp til at komme hurtigt om det kedelige og fokusere på det vigtige.

- Men risikerer man ikke, at eleverne bliver mindre selvstændige og kritiske, hvis de får hjælp fra ChatGPT til deres opgaver?

- Der er intet, der tyder på, at brugen af digitale værktøjer gør elever mindre kritiske, så længe de bruges ordentligt. Vi bruger jo hjælpemidler til alt i dag.

- Men er det ikke et problem, hvis elever bruger en robot til at udføre deres arbejde, og bare skriver af. Mister de ikke evnen til at tænke selvstændigt?

- Det er klart, at det er ikke godt, hvis man bare skriver af efter ChatGPT. men når elever gør det, så er det et udtryk for, at det system vi har nu, heller ikke er godt.

- Derfor er samfundets opgave også at finde ud af, hvordan vi får eleverne til at fordybe sig i det de sidder med og være kritiske overfor det, og ikke bare skriver efter. Men det kræver, at vi får et opgør med vores nuværende måde at se på udannelse.

