Forsker: Pant på lattergas kan mindske men ikke stoppe misbrug

Det er ikke en helt dum idé at indføre pant på lattergaspatroner for at få færre unge til at misbruge lattergas som rusmiddel. Men forslaget kan ikke stå alene.

Det mener lektor og rusmiddelforsker Jakob Demant på Københavns Universitet om et forslag fra Socialdemokratiet, der skal indføre pant på de små sølvfarvede metalpatroner, som mange steder i byerne ligger og flyder på gaden.

- Man kan antage, at misbruget af lattergas har karakter af en dille. Når man ser en så høj udbredelse, er det da også med til at normalisere og gøre det mere acceptabelt for flere. Det er rigtigt tænkt. Men spørgsmålet er, hvor meget det flytter, siger han.

- Jeg ville stadig stille sådan et initiativ sammen med nogle forebyggelsesindsatser, hvis man vil adressere selve brugsproblematikken, siger Jakob Demant.

Lattergaspatroner er egentlig beregnet til drivmiddel i flødeskumssifoner.

Men over de senere år er flere unge begyndt at inhalere gassen fra patronerne, som giver en heftig rus i 20-40 sekunder.

Gassen er i modsætning til lattergas hos tandlæger eller på fødegangene ikke iblandet ilt. Derfor er der ifølge Sundhedsstyrelsen risiko for kvælning, når gaspatronen inhaleres.

Ifølge Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, skal pant på patroner sørge for, at de ikke ligger og flyder i gaderne. Det er godt for miljøet, og samtidig fjerner det et signal til de unge om, at misbruget er almindeligt og ufarligt, lyder det.

Ifølge Jakob Demant er der dog den hage ved forslaget, at det vil flytte en større del af salget til et gråt marked på for eksempel sociale medier.

- De unge kan allerede købe patronerne alle mulige andre steder, siger han.

Socialdemokratiet har ikke lagt sig fast på, hvor meget panten skal være.

Politikerne på Christiansborg har gennem en periode forsøgt at blive enige om, hvordan man skal komme misbruget af lattergas til livs.

SF har fremsat et forslag om, at salget af lattergaspatroner forbydes til unge under 18 år.

Men det er et flertal bestående af regeringen og Dansk Folkeparti imod. Regeringen arbejder i stedet på at indføre en begrænsning på, hvor mange lattergaspatroner en kunde må købe ad gangen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen knytter to dødsfald - henholdsvis i 2016 og 2018 - sig til misbrug af lattergaspatroner.