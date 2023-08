Forsker slår alarm over storstilet plan i Køge

Havmiljøet i Køge Bugt er i så ringe tilstand, at det kan være på kant med både dansk lov og EU-lovgivning at etablere ni kunstige øer i bugten.

Sådan lyder det ifølge fagbladet Ingeniøren i en ny rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

- Køge Bugt har det for dårligt til at kunne tåle yderligere belastninger, lyder det fra rapportens hovedforfatter, havforsker Stiig Markager.

- Så hvis én eller flere kommuner vil skrue op for råstofudvindingen, anlægge yderligere vindmølleparker eller etablere flere store anlægsbyggerier, må de i fællesskab finde ud af, hvad der så skal trækkes ud af ligningen som kompensation, siger han til Ingeniøren.

Hvidovre Kommune har planer om at etablere ni kunstige øer - kaldet 'Holmene' - der blandt andet skal rumme forskellige typer virksomheder.

Ifølge rapporten fra Aarhus Universitet vil det være i strid med både EU-lovgivning og dansk lov at lægge yderligere pres på vandområder, hvis tilstand i forvejen er dårlig.

Stig Markager opfordrer kommunerne ud til Køge Bugt til at udarbejde en helhedsbaseret forvaltningsplan, der beskriver, hvad der skal til for at få bragt bugten i en god tilstand.

Hvidovres borgmester, Anders Wolf Andresen (SF), siger til TV 2 Kosmopol, at han ikke er enig i, at bugten vil tage skade af de kunstige øer.

Planen vil blandt andet betyde, at der etableres stenrev, sandbanker og andre tiltag, der skal tage hensyn til fugle og fisk, påpeger han over for tv-stationen.

Rapporten er udarbejdet efter ønske fra Køge Bugt Alliancen, der består af borgmestre fra Stevns, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby kommuner. De er imod Hvidovre Kommunes planer om at etablere øerne.

De syv borgmestre har ifølge Ingeniøren skrevet til både transportministeren og miljøministeren og spurgt dem, om de nu vil tage initiativ til den i rapporten foreslåede samlede økosystembaserede plan for hele Køge Bugt.