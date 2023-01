Forsker: Twitter udsat for hackerangreb

Ifølge sikkerhedsforsker er det lykkedes hackere at stjæle mere end 200 millioner Twitter-brugeres email-adresser og dele dem på et online forum

Siden Elon Musks opkøb af det sociale medie Twitter er der blevet skrevet den ene historie efter den anden om tech-giganten. Og det er ikke slut endnu.

Senest har en sikkerhedsforsker onsdag udtalt, at det er lykkedes hackere at stjæle mere end 200 millioner email-adresser fra brugere af det sociale medie. Herefter har de delt dem på et online 'hacking-forum'.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som endnu ikke har kunnet få historien bekræftet af officielle kilder.

Siden de første forlydender om det formodede hackerangreb begyndte at florere på internettet 24. december, har Twitter nemlig været tavse omkring sagen - både over for medier, forskere og Twitters brugere.

'Meget signifikant'

Medstifter af det israelske cybersikkerhedsovervågningsfirma Hudson Rock, Alon Gal, har ifølge Reuters kaldt det 'et af de mest signifikante læk, han har set.'

Siden onsdag har screenshots (skærmbilleder, red.) af det hacking-forum, hvor email-adresserne angiveligt skal være blevet delt, floreret på sociale medier. Det har ikke været muligt for Reuters uafhængigt at bekræfte, at email-adresserne på billederne stammer fra Twitter-brugere.

Men de samme billeder har stifter af Have I Been Pwned (hjemmeside hvorpå man kan kontrollere, om ens personlige data er omfattet af datalæk, red.) Troy Hunt set, og han har i den forbindelse udtalt, at det så 'pænt meget ud, som det var blevet beskrevet.'

Ifølge Reuters kan hackerangrebet have fundet sted for lang tid siden - muligvis helt tilbage i 2021. Om Twitter har gjort noget for at undersøge sagen, står hen i det uvisse.