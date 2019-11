Forskere: Afhængighed af online-shopping er en psykisk lidelse

Afhængighed af online-shopping, der bliver næret af det voksende antal internet-forretninger burde blive klassificeret som en psykisk lidelse. Det mener flere psykiatere, der har lavet en stor undersøgelse omkring problemet.

Forskerne siger, at cirka fem procent af alle voksne mennesker i de udviklede lande har en eller anden form for BSD, den engelske forkortelse for 'buying-shopping-disorder', der på dansk kan oversættes til 'købe-handle-lidelse' - en ekstrem trang til at handle på internettet.

Det skriver flere medier heriblandt The Times

Forskningsresultatet er også lagt ud på hjemmesiden Comprehensive Psychiatry

Verdenssundhedsorganisationen, WHO klassificerer ikke afhængighed af online-shopping som en psykisk lidelse på samme vis, som man gør det med for eksempel ludomani, afhængighed af video-spil, pyromani eller kleptomani. Forskerne mener nu, at der er behov for en accept af online-shopping som en psykisk lidelse, fordi det vil medføre, at diverse lande via deres sundhedsvæsen vil udtænke specielle fremgangsmåder til at takle problemet.

Hvis du hver dag tilbringer adskillige timer med at købe ting på internettet, kan der være tale om en psykisk lidelse. (Foto: Shutterstock)

Mister selvkontrollen

BSD-lidelsen har i mange år været accepteret som et stort problem. Men eksperter siger, at lidelsen har fået en helt ny betydning i internet-alderen, hvor den påvirker 1 ud af 20 mennesker.

Folk, der lider af BSD ender ofte med at hamstre de ting, som de bestiller. De kommer ofte i stor gæld og ender i skænderier med deres familiemedlemmer og venner. De mister simpelthen selvkontrollen.

Astrid Müller, der er psykoterapeut ved Hannover Medicinske Skole i Tyskland og hendes kolleger mener, at lidelsen ikke har været anerkendt i alt for lang tid.

I en stor undersøgelse har psykoterapeuterne nøje studeret 122 patienter, der har søgt hjælp i forbindelse med deres afhængighed af online-shopping. Her kom de frem til, at disse patienter havde meget større tendens til depression og angst end folk uden lidelsen.

De argumenterer nu, at online-forretninger, apps og hjemme-levering af diverse varer har tilføjet en fuldkommen ny dimension til det kendte begreb 'shopaholic'. Internettet har medvirket til, at handel er blevet mere tilgængelig, anonymt - og afhængigheden skabes også på grund af de overkommelige priser.