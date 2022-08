Forskere bekymret: Jorden drejer hurtigere rundt

Mange mennesker ønsker sig flere timer i døgnet, men nu ser det ud til at gå direkte modsat.

Forskere ved Storbritanniens nationale fysisk-laboratorium har netop fundet frem til, at jorden drejer hurtigere end normalt.

Det betyder helt konkret, at dagene for du og jeg bliver kortere og kortere.

Det skriver Sky News.

Spring-sekunder

Forskere har nu registreret den korteste dag nogensinde til 29. juni i år, efter at Jordens fulde rotation tog 1,59 millisekunder mindre end de 24 timer det normalt tager.

Ifølge forskerne fra Storbritanniens nationale fysisk-laboratorium vil det kunne skabe store problemer for de it-systemer, vi har idag.

Og deraf bekymringen.

Astrofysiker Graham Jones fortæller til Sky News, at hvis Jordens hurtige rotation fortsætter, kan det føre til et 'negativt springsekund', som kan skabe problemer for computere verden over.