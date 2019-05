Forskere: CO2-koncentrationen i atmosfæren når ny rekord

Forskere i USA har målt det højeste niveau af CO2 i atmosfæren nogensinde. Det oplyser Mauna Loa Observatoriet.

Observatoriet på Hawaii har siden 1950'erne registreret den løbende CO2-udvikling.

Lørdag morgen blev der målt en koncentrationen af CO2 i atmosfæren på 415,26 milliontedele (ppm).

Det er første gang nogensinde, at der er målt et dagligt niveau over 415 ppm.

Sidste gang atmosfæren har haft så høj en CO2-koncentration menes at være mere end tre millioner år siden.

- Det viser, at vi endnu ikke er på rette vej i forhold til at beskytte klimaet. Tallet bliver ved med at stige, og det bliver højere år for år, siger Wolfgang Lucht fra et tysk forskningsinstitut for klimaforandringer i Potsdam.

Koncentrationen af CO2 i atmosfæren måles ofte i ppm - på dansk milliontedele.

Antallet fortæller således, hvor mange af én million molekyler i atmosfæren, som er CO2.

Verdens lande indgik i 2015 en klimaaftale på et topmøde i Paris. Her nåede man til enighed om et overordnet mål om at holde den globale temperaturstigning "et godt stykke under" to grader i forhold til førindustrielt niveau.

Der var desuden enighed om at stræbe efter at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader.

De sidste fire år har været de varmeste år, der nogensinde er målt.

Den globale opvarmning ventes at ramme 1,5 grader mellem 2030 og 2052, hvis den fortsætter med den nuværende fart.

- På trods af Paris-aftalen og alle klimatalerne og protesterne, så har vi ikke knækket kurven endnu, siger Wolfgang Lucht.

I 2017 var det årlige gennemsnit af koncentrationen af CO2 i atmosfæren på 405,5 ppm. I 2016 var tallet 403,3 ppm, og i 2015 var det 400,1 ppm.