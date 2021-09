Forskere: Dette bør slutte alle debatter om mundbind

Mundbind er en del af løsningen, hvis man vil mindske udbredelsen af covid-19.

Det konkluderer en gruppe forskere efter et større projekt, der har involveret mere end 342.000 borgere i Bangladesh fordelt på 600 landsbyer.

Resultaterne fra projektet skulle være så solide, at debatten om mundbind helt bør ophøre.

- Dette bør afslutte enhver form for videnskabelige debat, om hvorvidt mundbind kan være effektive i kampen mod covid-19 på befolkningsniveau, siger Jason Abaluck fra Yale University, han er økonom og en del af ledelsen bag studiet, til Washington Post.

Mundbinds kampagne

Med deres arbejde er forskerne kommet frem til, at en øgning i brugen af mundbind samtidigt fører til en reduktion af antal smittede.

I Bangladesh er der krav om at gå med mundbind, men der har ikke været så stor tilslutning til faktisk at bruge dem.

Det ville forskerne lave om på. De valgte derfor at inddele de mere end 340.000 borgere i to store grupper.

Den ene gruppe blev ramt af en 'mundbinds'-kampagne. De fik udleveret mundbind på adressen, modtog informationer om korrekt brug og fordelene ved at bruge mundbind. .

Indsatsen fik øget andelen af mundbinds-brugere i gruppen fra 13 procent til 42 procent.

En del af den nye undersøgelse konkluderede også, at kirugiske mundbind beskyttede bedre end mundbind af stof. Foto: Mohammad Ponir Hossain/Ritzau Scanpix

Flere mundbind færre smittede

Efter en periode på et halvt år fandt de frem til, at denne gruppes covid-19 smittetilfælde var faldet med 9,3 procent målt på antistoffer i blodet.

Det resultat skal dog ikke tolkes således, at mundbind 'blot' reducerer udbredelsen af coronavirus med 10 procent.

Ifølge Washtington Post fortæller Jason Abaluck, at reduktionen af antal smittede ville være meget større, hvis tilslutningen til mundbind også voksede. I forsøget valgte over halvdelen af de deltagende ikke at bruge mundbind.

Projektet er endnu ikke officielt udgivet, men forskerne bag den mener, at rapportens betydning for den globale sundheds debat er for vigtigt til ikke at dele indholdet, selvom den ikke er endeligt godkendt og stadig skal ses efter af andre forskere.

De første meldinger har dog ikke noget at udsætte på metoder eller resultater.

- Det er den gyldne standard indenfor videnskabelig lærdom, siger Lawrence Gostin, der er fakultets leder på O'Neil Institute for National and Global Health Law ved Georgetown University.

Kunne vi have reddet de døde?

Flere millioner verden over er døde med coronavirus, og forskernes konklusion sætter derfor spørgsmål i gang i forhold til, hvorvidt noget så simpelt som mundbind med posten kunne have reduceret antallet af dødsfald

Ud fra amerikansk eksempel fremhæver Washington Post, at det amerikanske postvæsen var forberedt på at sende fem masker ud til hver amerikansk husstand, mens Donald Trump stadig var præsident, men planen blev skrottet.

Det var ellers et af de greb, som forskerne i undersøgelsen benyttede til at få smittetallet ned.

- Hvis vi havde fået tilsendt maskerne på samme måde. Havde vi så mindsket antallet af døde fra covid, spørger Megan L. Ranney, der er professor i nødhjælps medicin hos Brown University.