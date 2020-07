Forskere: Din hund er ældre end du tror

Et menneskeår svarer til syv hundeår, har tommelfingerreglen sagt indtil nu. Ifølge et nyt studie stemmer det dog ikke helt overens med virkeligheden

Hvor gammel er din hund omregnet i menneskealder?

Indtil videre har man normalt regnet det ud ved at gange hundens alder med syv.

Nu siger et hold amerikanske forskere, at man slet ikke kan bruge den måde til at regne hundens menneskealder ud på. For mennesker og hunde ældes slet ikke med den samme hastighed. Og det sker slet ikke i en lige linje.

Forskerne fra University of California San Diego har opstillet en ny formel for, hvordan man regner hundens reelle alder ud.

Hvis man bruger denne formlen, så viser det sig, at hunden bliver gammel langt hurtigere end man tidligere har antaget.

Således vil en to år gammel hund ikke være 14 år gammel - regnet ud efter den tidligere regel. Den vil derimod have en menneskealder på omkring de 40 år.

En fire år gammel hund vil have en menneskealder på lidt over 50 år. En seks år gammel hund vil være omkring de 60 år. En 12 år gammel hund er omkring de 70 år i menneskealder.

- Den nye måde giver bedre mening, når man tænker sig om. En ni måneder gammel hvalp kan få unger. Alene af den grund vidste vi godt i forvejen, at 1:7 modellen ikke giver en korrekt menneskealder, siger bioingeniør Trey Ideker til Science-alert.

Formlen til at regne menneskets og hundens alder ud, er den første, der kan overføres mellem to arter.

Håb for fremtiden

Det nye studie giver forskerne håb for fremtiden.

Først og fremmest kan det give et bedre billede af, hvordan hunde vokser op og aldrer.

Men det nye hundestudie kan også give forskere verden over en bedre forståelse for anti-ageing produkter.

Studiet giver nemlig forskerne et indblik i aldringsprocesser for hunde og mennesker.

Menneskets bedste ven kan med det nye studie også håbe på, at dyrlæger kan få en bedre forståelse for hundenes aldringsproces og ikke mindst hjælpe med at kurere syge hunde.

- Jeg har en seksårig hund - hun løber stadig med mig, men først nu indser jeg, at hun ikke er så ung, som jeg troede hun var, forklarer bioingeniør Trey Ideker.