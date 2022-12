Forskere fanger ulv i Vestjylland og giver den gps-halsbånd

De næste to år kommer en gruppe forskere til at holde særligt godt øje med en helt bestemt ulv i Borris Skydeterræn i Vestjylland.

Ulven er nemlig som den første ulv i Danmark blevet fanget og udstyret med et gps-halsbånd, der sladrer om dens færden.

Det fortæller professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Han er en del af det forskerhold, der overvåger ulven og følger udviklingen i den danske ulvebestand.

- Det giver nogle helt nye muligheder for at studere ulvens adfærd. Vi kan studere i detaljer, hvor den opholder sig, hvornår den er aktiv, og hvor den færdes. Det giver en ny indsigt i dyrets biologi, siger Peter Sunde.

Der er tale om en ung hanulv, som blev fanget og bedøvet kort før midnat den 6. december. Herefter fik den et halsbånd med en gps-sender på, og efterfølgende blev den sluppet fri i den vestjyske natur igen.

- Det er noget, vi har forberedt i mange år.

- Vi har forsøgt at fange ulve siden 2018. At det ikke lykkedes dengang, skyldes, at vi ikke kunne bruge de samme metoder, som vi bruger nu. Derudover var der ikke så mange ulve som i dag, siger Peter Sunde.

Ulven blev fanget ved hjælp af en fælde, en såkaldt fodsaks, der var beklædt med gummi, så den ikke kunne gøre skade på ulven.

Da dyret gik i fælden, fik Peter Sunde og hans kolleger en alarm, og så rykkede de ud og var fremme ved ulven inden for en halv time.

I de kommende to år vil forskerne kunne følge ulvens bevægelser. De vil ud fra de positioner, halsbåndet sender hjem, kunne se, hvor den opholder sig.

- Der er mennesker, der føler sig utrygge på grund af ulve, og der er mange spørgsmål om ulvene i de områder, hvor de har etableret sig. Den viden, vi får ved at følge ulvene, kan være med til afmystificere ulven, siger Peter Sunde.

Gps-halsbåndet er programmeret til at falde af, når forskerne er færdige med at overvåge ulven.

Ulven blev født i sommer som en del af et kuld på otte unger. Den lever sammen med sine forældre og søskende.

Netop fordi der lever så mange ulve på ét sted, var det oplagt at forsøge at fange en af ulvene i Borris Skydeterræn.

Forskerne vurderer, at der lever cirka 30 ulve i Danmark i øjeblikket. Heraf er 14 ulve født i løbet af 2022. Der har været ulve i landet siden 2012.

Det er Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus, der står for at overvåge ulven ved Borris og de øvrige ulve, som har etableret sig flere steder i Syd- og Vestjylland samt Nordjylland.