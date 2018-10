Forskere finder mikroplast i mennesker for første gang

Mikroplast findes i luften, i vandet og i fødevarer. Og nu er der for første gang påvist mikroplast i mennesker.

Et ny undersøgelse foretaget af Det Østrigske Miljøagentur viser, at der er fundet mikroplast i afføringen hos de otte personer fra Europa, Japan og Rusland, som deltog i studiet.

Det skriver det britiske medie The Guardian.

I undersøgelsen er der fundet op til ni forskellige typer af plastik af de ti, der blev testet for. Og i gennemsnit blev der fundet 20 partikler af mikroplast.

Forskeren Philipp Schwabl stod i spidsen for undersøgelsen i Wien. Han er ikke overrasket over, at der nu er fundet mikroplast i mennesker, som man tidligere har gjort det i dyr.

- Det her er første undersøgelse af sin art, og den bekræfter, hvad vi længe har haft mistanke om: At plastik i sidste ende ender i menneskers maver, siger han til The Guardian.

Hos WWF Verdensnaturfonden kommer undersøgelsen heller ikke som noget stort chok, fortæller biolog i interesseorganisationen Thomas Kirk Sørensen.

Det er nemlig så godt som umuligt at undgå at indtage mikroplastik i det samfund, vi lever i.

- Så skulle man bo i et isoleret ilttelt med luftsluser. Det er simpelthen overalt, hvor vi færdes. Og hvor vi ikke færdes, siger Thomas Kirk Sørensen til Ritzau.

Forskningen i konsekvenserne af at have mikroplast i kroppen er stadig i sin spæde fase.

Men det er tidligere påvist, at mikroplast kan forårsage alvorlige skader hos dyr, forklarer biologen.

- Studier viser, at små partikler af mikroplast er i stand til at bryde ind i blodbanerne og blive transporteret rundt i kroppen.

- Det kan påvirke vores organer og sågar også hjernen, hvis partiklerne bliver små nok.

- Det er vigtigt at finde ud af, hvordan det påvirker os, konstaterer Thomas Kirk Sørensen.