Forskere gør stor opdagelse om livets byggesten

I de sydafrikanske Makhonjwa-bjerge har en gruppe forskere fundet tegn på, at meteoritter fra rummet bragte nogle af livets byggesten med sig, da de landede i området for milliarder af år siden

Livet, som vi kender det, kan stamme fra rummet.

I hvert fald kan nogle af de helt basale grundstoffer, som levende organismer bygges op af, være kommet til jorden i meteoritter, som landede her for milliarder af år siden.

En gruppe forskere har været i Makhonjwa-bjergene i det østlige Sydafrika, hvor de gjorde en stor opdagelse.

- Forskerne har været på en tur i bjergene, hvor de har fundet et meget tyndt lag, som stammer fra nogle meteoritter. I det her lag har de fundet kulstof, som er en af livets basale byggesten, siger Christian Mac Ørum, som er palæontolog hos Statens Naturhistoriske Museum, til Ekstra Bladet.

Meteoritterne landede ifølge forskernes beregninger i området for 3,3 milliarder år siden.

Basale byggesten

Forskerne betragter opdagelsen som et tegn på, at de basale byggesten til at danne liv ikke er opstået på jorden.

- Det er et skridt i retningen af at bekræfte en teori om, at livets basale byggesten er kommet hertil fra rummet, siger Christian Mac Ørum.

Gruppen af forskere ledte ikke i blinde i bjergområdet. Det er nemlig blandt de ældste bjergområder i verden, og derfor var der gode chancer for, at man kunne finde spor fra ældgamle meteoritter.

Det kulstof, man fandt i laget, var krystalliseret på en måde, som ikke kan finde sted på jorden. Det må derfor være dannet i rummet og kommet herned i meteoritterne.

Selvom Christian Mac Ørum selv er begejstret for opdagelsen, så tror han dog ikke, at det er det afgørende bevis, som kommer til at overbevise skeptikere om, at teorien er sand.

- Nej, det tror jeg ikke. Men jeg tror, det er et skridt i den rigtige retning.

Liv i rummet

Opdagelsen kan ifølge Christian Mac Ørum give et lille fingerpeg om, at der kan være liv andre steder i rummet.

- For mig kan det være et tegn på, at livet måske findes universelt. Altså at der er liv andre steder i universet, hvis nogle planeter har de rette betingelser for, at livet kan opstå.

- Hvis de var landet på Mars, hvor der ikke er nogen atmosfære nu, så er det nok ikke muligt, man hvis de er landet et sted, som minder om vores egen jord, så kunne det måske godt lade sig gøre, siger han.