Forskere gør truende fund under Antarktis

Midt ind i en gletsjer på Antarktis har en forskergruppe opdaget en stor sø.

Det skriver The Guardian.

Fundet blev gjort under Totten-gletsjeren, der er 30 kilometer bred og to kilometer tyk. Smelter den, kan det ifølge The Guardian hæve vandstanden i verdenshavene med op til syv meter.

Fundet af søen under gletsjeren er af stor betydning, da gletsjere smelter langt hurtigere, hvis der er hulrum eller søer under dem.

Desuden er det af stor betydning om gletsjeren hviler på vand, sediment eller grundfjel. Jo fastere undergrunden er, desto langsommere bevæger gletsjeren sig nemlig ud mod havet, og hvis den først ender i vandet, vil den smelte meget hurtigere end nu.

Ekko i isen

Forskerne fandt søen ved at placere små ladninger med sprængstof to meter nede i gletsjeren.

- Eksplosionerne var en kilde til lyd for os. De gav ekko i forhold til de forskellige lag i isen, siger glaciolog Ben Galton-Fenzi fra The Australian Antarctic Division.

- Vi placerede geofoner (en række små mikrofoner, red.) langs kanten af gletsjerens overflade for at lytte til den lyd, der kom tilbage. Det gav os et billede af, hvad der gemmer sig under isen.

(Artiklen fortsætter efter billedet)

Forskerne , der fandt søen, er sammen med 550 andre polarforskere ved undersøge undergrunden i Antarktis. Foto: Paul Winberry/The Australian Antarctic Program

Næste skridt for forskerne er at bore huller i gletsjeren for at tage prøver fra søen. De er dog rendt ind i ét problem: Der mangler penge.

- Jeg er ikke bare en forsker, der siger 'jeg mangler penge'. Jeg har børn på seks og otte år, og klimaforandringer er en reel trussel for dem, siger han med henvisning til de konsekvenser det får, hvis Totten-gletsjeren begynder at smelte.