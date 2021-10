Forskere håber: Nyt middel mod depression

Efter gode resultater har amerikanske forskere måske fundet en alternativ måde at behandle depression på.

De har opfundet et implantat, som kan opdage og behandle alvorlig depression.

Det skriver BBC.

Planlægger flere forsøg

Indtil videre er implantatet testet på én person; en 36-årig kvinde ved navn Sarah, som har kæmpet med alvorlig depression i flere år.

For et år siden fik hun implantatet, som er på størrelse med en tændstikæske, opereret ind i hovedet.

Det sidder fast i kraniet og er hele tiden tændt, men det giver kun impulser, når den kan mærke, at der er brug for den.

Det er forskere fra University of California, som har lavet aggregatet. Og de understreger, at det er alt for tidligt at sige, om det vil virke for samtlige mennesker med alvorlig depression, da det kun har været testet på én person. De planlægger dog flere forsøg.

Selvmordstankerne er væk

Den 36-årige kvinde har haft prøvet flere forskellige slags behandlinger for sin depression blandt andet medicin og elektrochok. Men intet har virket.

- Da implantatet først blev tændt, blev mit liv øjeblikkeligt bedre. Mit liv blev pludseligt rart igen.

Hun vågnede med en følelse af eufori efter operationen.

- I løbet af et par uger var selvmordstankerne forsvundet, lyder det fra 36-årige Sarah.

Indtil videre skal forsøget testes på i hvert fald to andre patienter, men forskere håber at kunne finde ni kandidater mere.

