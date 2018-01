Forskere indrømmer: Har i årevis testet mennesker og dyr med gas fra dieselbiler

Hollandske forskere har "i årevis" lavet forsøg på både mennesker og dyr, hvor de har testet effekten af at indånde udstødningsgas fra dieselbiler.

Det fortæller forskerne selv til nyhedsbureauet AFP.

Historien kommer frem på et tidspunkt, hvor tyske bilfabrikanter er udsat for massiv kritik, fordi de har finansieret lignende forsøg.

Den tyske bilproducent har en lang række retssager på halsen, efter det i 2015 kom frem, at de snød med mængden af udstødningsgas, der blev udledt fra deres biler.

For nyligt kom det så frem, at selskabet også har lavet dyreforsøg, hvor aber blev udsat for udstødningsgas.

Forsøgene fandt sted i den amerikanske stat New Mexico, hvor 10 aber blev placeret i et lufttæt lokale sammen med en Volkswagen Beetle – der også er kendt som en ’Boble’ – og et fjernsyn. Her sad aberne så og så tegnefilm, imens de inhalerede de skadelige gasser.