Forskere jubler over urin-cement

I rummet gælder det om at bruge - og genbruge - alle tilgængelige ressourcer. Nu har europæiske forskere fundet ud af, at urin er særligt effektivt til konstruktionen af månebaser

Fra efterladenskaber til beton. Astronauters urin kan vise sig at være en brugbar ressource til at bygge baser på månen.

Det skriver Den Europæiske Rumorganisation, ESA.

Ifølge et europæisk studie kan urin - nærmere bestemt 'urea' eller urinstof - bruges i en særlig cementblanding til fremtidens månebaser.

Blandingen er stærk og let at forme. Foto: ESA–S. Pilehvar / European Space Agency, ESA

I forsøget på at reducere behovet for vand på månen har forskerne fundet ud af, at urinstof virker bedre end andre blødgørende alternativer til cementblandingen. Blandingen skulle være både lettere at forme og stærkere, når den er hærdet.

Hovedingrediensen i cementblandingen vil være den jord, der allerede findes overalt på månens overflade - den såkaldte regolit.

Dette er månens regolit, som er et overfladelag på månen, der indeholder støv, jord og små sten. Foto: ESA

Forskere er begejstrede over cementblandingens høje styrke og det faktum, at ressourcerne allerede vil være på månen, så man kan reducere, hvad der skal opsendes fra jorden.

'Håbet er, at astronaut-urin kan bruges, som den er på en fremtidig månebase. Det er meget praktisk, og man undgår behovet for yderligere at komplicere de sofistikerede vand-genbrugssystemer i rummet,' forklarer Marlies Arnhof, der er medforfatter af studiet til ESA.

Cementblandingen viser sig at kunne modstå både de høje og lave temperaturer på månen, og nu spekulere forskerne i, om blandingen også kan bruges på jorden.