Forskere jubler: Printer første hjerte

'Et større medicinsk gennembrud' kalder en gruppe israelske forskere deres succes med at 3D-printe et hjerte

Der er gode nyheder fra videnskabens verden, efter forskere i Israel mandag har afsløret verdens første 3D-printet hjerte med menneskeligt væv og blodkar.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Selvom der stadig er lang vej igen, så håber forskerne, at de en dag vil være i stand til at producere hjerter, der vil kunne bruges til transplantationer hos mennesker.

Selvom det ikke er ret stort, så er forskerne meget begejstrede for det 3D-printet hjerte. Foto: Jack Guez/Ritzau Scanpix

Hjertet er blevet produceret af forskere fra universitetet i Tel Aviv og er på størrelse med et kaninhjerte.

- Det er første gang nogensinde, at nogen har været i stand til at konstruere og printe et komplet hjerte med celler, blodkar, ventrikler og kamre, siger Tal Dabir, der er den ansvarlige bag projektet, ifølge AFP.

Ikke helt i mål

Det er tidligere lykkedes at printe et hjerte, men ikke med samme detaljegrad, som det er lykkedes for de israelske forskere.

Selvom der er stor jubel, så er der stadig mange udfordringer, før et 3D-printet hjerte er klar til at blive transplanteret ind i et menneske. Nu skal forskerne forsøge at lære hjertet, hvordan det 'opfører' sig som et ægte hjerte. Cellerne er i stand til at trække sig sammen, men de kan stadig ikke pumpe blodet rundt.

Lederen af projektet, Tal Divir, fremviser 3D-hjertet. Foto: Jack Guez/Ritzau Scanpix

- Der vil måske være organ-printere på de største hospitaler i verden om 10 år, hvor man vil transplantere 3D-printede hjerter rutinemæssigt, forklarer Divir.

I udviklingen af hjertet tog forskerne fedtvæv fra patienter og brugte det som 'blæk' til at printe hjertet. Ved at bruge væv fra patienter eliminerer de muligheden for, at kroppen efter en transplantation vil afvise hjertet.

Udfordringerne for fremtiden er at finde ud af, hvordan man får cellerne til at udvide sig og sikre sig nok væv til at genskabe et menneske-hjerte. Derudover er de nuværende 3D-printere også begrænset af deres størrelse.

