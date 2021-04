Forskere nærmer sig forklaring på sjældne blodpropper

De sjældne blodpropper, nogle patienter har fået efter at være vaccineret med AstraZeneca, har intet med p-piller at gøre, siger blødningsekspert

Forskere er måske kommet nærmere en forklaring på de alvorlige blodpropper, der er registreret blandt personer, der har modtaget AstraZenecas vaccine.

Og det har intet med p-piller at gøre.

Tværtimod mistænker forskerne en reaktion i immunsystemet, som i meget sjældne tilfælde får blodpladerne til at sætte sig som en blodprop.

Ekspert: Sjælden komplikation

Ifølge Jakob Stensballe, der er blødningsekspert og overlæge på Rigshospitalet, er der tale om en sjælden komplikation, som ikke kan sammenlignes med de blodpropper, man kan opleve ved brug af eksempelvis p-piller.

- Det, vi ser, er en meget sjælden komplikation ved vaccinen. Ved nogle enkelte patienter sætter blodpladerne sig nogle forkerte steder og laver atypiske blodpropper, der ser ud til at have en mere alvorlig profil end det, vi ellers ser ved blodpropper, siger Jakob Stensballe til Ekstra Bladet.

Med i ekspertgruppe

Både i Danmark og udlandet samarbejder forskere for at forstå den sjældne komplikation og undersøge, hvordan man bedst muligt behandler patienter med de uforklarlige blodpropper.

Herhjemme har Sundhedsstyrelsen nedsat en ekspertgruppe, der undersøger AstraZeneca-vaccinen, og rådgiver Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

Jakob Stensballe er en del af ekspertgruppen, og ifølge ham rykker forskningen sig fra uge til uge.

Sjældne patienter

Han understreger, at der er tale om meget få patienter, der oplever de sjældne bivirkninger.

- Det har ikke så meget at gøre med vores normale forståelse af, hvordan blodpropper ellers udvikles.

- Vi er mere bekymrede for, hvad det er for en immun-mekanisme, der forårsager det her, og så taler vi meget om, hvordan vi skal behandle de her meget sjældne patienter.

Otte kvinder og en mand

Jakob Stensballe er underlagt tavshedspligt i forbindelse med sit arbejde i ekspertgruppen og kan derfor ikke udtale sig om de danske patienter.

Han fortæller dog, at de første ni patienter, hvis sygdomsforløb er blevet undersøgt, stammer fra Tyskland og Østrig.

- Der er tale om otte kvinder og en mand mellem 22 og 49 år. Enkelte har fejlet noget i forvejen, og eksperterne har blandt andet kigget på, hvordan blodplader og deres reaktioner, siger Jakob Stensballe.

Suspenderet i Danmark

AstraZenecas coronavaccine har været suspenderet i Danmark i flere uger, mens myndighederne undersøger, om der er en sammenhæng mellem de alvorlige blodpropper og vaccinen.

Det sker, efter at to personer, der var vaccineret med AstraZeneca, blev alvorligt syge og døde af blodpropper.

Lægemiddelstyrelsen oplyser overfor Ekstra Bladet, at man undersøger alle mulige scenarier i forbindelse AstraZenecas vaccine.

- Disse og mange andre faktorer er blandt dem, vi undersøger nærmere, siger enhedschef Tanja Eriksen.

AstraZeneca-vaccine skifter navn

Ni dødsfald i Tyskland efter AstraZeneca-vaccine

Tyskland suspenderer AstraZeneca-vaccine for alle under 60 år