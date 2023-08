Forskere overrasket over DNA i 2900 år gammel mursten

Forskere fra Københavns Universitet, Nationalmuseet, Aalborg Universitet og Oxford Universitet har i et nyt studie udtaget prøver fra kernen af en 2900 år gammel mursten.

Til deres store overraskelse viste analysen af prøverne, at der i murstenen var blevet bevaret forhistorisk DNA i leret.

Studiet er offentliggjort i tidsskriftet Scientific Reports.

Det var dertil muligt at identificere 34 unikke taksonomiske grupper af planter, som er en form for klassifikation af alle kendte planter.

Murstenen blev fundet i den nordirakiske by Nimrud.

Fordi prøverne kom fra murstenens indre kerne, har de været beskyttet mod forurening fra moderne DNA fra omverdenen.

Dette gav altså forskerne fra Københavns Universitet og Nationalmuseet mulighed for, i samarbejde med kolleger fra Aalborg Universitet og Oxford Universitet, at forsøge at udtrække og beskrive gammelt DNA fra leret.

Den nye analysemetode vil kunne give klimaforskere, biologer og arkæologer et unikt indblik i biodiversiteten fra et specifikt område og tidspunkt i oldtiden, fremgår det.