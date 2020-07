Forskere slår alarm: Har aldrig været mindre

Mængden af havis i Arktis har aldrig været mindre end i juli 2020.

Det viser ny forskning, der er publiceret af National Snow and Ice Data Center (NSIDC), skriver The Barents Observer ifølge Dagbladet.

Målingerne af havis med satellitobservationer begyndte i slutningen af 1970'erne, og i juli 2020 har niveauet af havis aldrig været lavere.

- Det er et tydelig tegn på, at der er kraftige forandringer i Arktis, og det er en sørgelig udvikling, sier Per Holmlund, der er professor i glaciologi til Aftonbladet.

Det er ikke noget nyt, at havisen i Arktis smelter, men tempoet, hvori det sker, kommer bag på professoren.

Målingerne viser nemlig, at forandringerne er sket meget hurtigere, end forskerne havde forventet.

Ifølge Sebastian Gerland, der er havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, er det en trend, at havisen i Akrtis aftager. Han forklarer, at enkelte år kan afvige, men at hvis man ser årtier tilbage, så forsvinder isen.

Antarktis. Foto: Janus Engel

Isbjørne truet

Når havisen forsvinder, tager opvarmningen mere fart, og dermed forventes den at forsvinde hurtigere i de kommende år. Marianne Tronstad Lund forklarer til NRK, at det mørke hav kommer frem under isen, når den forsvinder, og da havet fanger mere af sollyset end isen, så vil det give yderligere opvarmning.

Når isen forsvinder, forsvinder der også store dele af isbjørnenes leveområde. Et studie fra Ecologial Applications viser, at ikke nok med at isbjørnene bliver tyndere, når deres jagtområder bliver mindre, så får de også færre unger.

Voldsomme temperaturer

I sidste måned skrev vi her i Ekstra Bladet om den varmebølge, der ramte Sibirien. I den russiske by Verkhojansk blev der målt 38 grader, hvilket står i skarp kontrast til vintertemperaturerne, der kan være helt nede på minus 60 grader.

Det er desuden aldrig sket før, at der er blevet målt så høje temperaturer nord for polarcirklen.

